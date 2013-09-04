美国债市：公债因股市走强而下跌，静待非农就业报告出炉

* 对叙利亚的忧虑减退，削弱对公债的避险买需

* 周五公布的美国非农就业数据将是关键

* 美联储买入14.7亿美元长期公债

路透纽约9月4日 - 美国公债价格周三下跌，因投资人认为西方打击叙利亚的机率下降，而中短期公债收益率触及两年高位，因臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始收紧政策。

强劲的汽车销售数据也扶助驱动投资人回到股市，且规避诸如美债等避险资产。

指标10年期公债和30年期公债缩抹去早盘录得的涨幅，转至平盘以下，因股市走强。

“上周债市获得一些避险买需，当时叙利亚情势较紧张，”Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说。

“但美国推迟打击叙利亚的事实使部份避险买盘被出脱，也进一步推高美股，”她补充说。

近期长期公债交投震荡，因市场认为美联储可能很快缩减资产购买规模。

但中短期公债收益率周三飙升至2011年7月来最高水平，因市场臆测美联储首次升息的时机。

“市场正调整想法，认为不可能永远实施低利率，”Mitsubishi UFJ Securities美债交易部董事Thomas Roth说。

两年期公债 收益率报0.462%，高于周二尾盘的0.418%，五年期公债 收益率报1.737%，周二尾盘报1.682%。

投资人也关注周五公布的8月非农就业数据，该数据将扶助美联储决定何时开始缩减每月850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模。

“美联储可能在约两周后开始缩减购债规模，除非非农就业岗位意外大幅减少，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。

指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率从周二尾盘的2.863%升至2.895%。

30年期公债 价格下滑5/32，收益率报3.802%，周二尾盘报3.793%。

路透访问分析师的调查显示，预期8月美国非农就业岗位增加18万个，失业率将为7.4%，和7月持平，此为2008年12月来最低水平。

美联储将在9月17-18日举行下一次政策会议。

其他近期数据表明，尽管美国经济正在增长，但扩张步伐放缓，因为全球需求迟滞及抵押贷款利率急升。

美国商务部公布，美国7月贸易逆差为391.5亿美元(预估为逆差387.0亿美元)。美国7月对中国贸易逆差创纪录最高规模为300.8亿美元，6月为逆差266.5亿美元。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-03/32) 0.462

五年期公债 98-28/32 (-08/32) 1.737

10年期公债 96-20/32 (-09/32) 2.895