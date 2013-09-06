更正-美国债市：10年期公债收益率接近3%，数据暗示美联储将开始缩减刺激规模

(更正：正文第九段译文有误，应为“推低至2.75%”，而非“推升至2.75%”)

* 两年期公债收益率升穿0.5%，为2011年6月来首次

* ISM数据显示，美国服务业增速为近八年最快

* ADP就业数据引发市场质疑非农就业报告是否会强劲

* 美联储购买33.6亿美元的中期公债

路透纽约9月5日 - 美国指标公债收益率周四逼近3%的关键水准，因美国经济数据强于预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始放慢购债进度的预期，拖累全球债市走低。

供应管理协会(ISM)公布的数据显示，8月美国服务业成长速度为2005年12月以来最快，远超预期。

数据公布后，10年期公债收益率跳升至25个月高位，连涨第四日。

“经济正在正常化，利率也将会正常化，”Baird Private Wealth Management的固定收益策略师Craig Elder表示。

Elder和其他分析师表示，如果周五公布的美国8月就业报告为美联储缩减购债规模提供进一步支撑，10年期公债收益率可能升穿3%。

随着美国经济成长加速，美联储决策者不断暗示，正在考虑退出量化宽松计划。

就业市场表现将是影响美联储决定的关键。决策者希望看到失业率从当前的7.4%向6.5%靠近。

强劲的非农就业报告可以让美联储确信，撤走部分刺激举措不会使就业市场的复苏功亏一篑。

但分析师称，如果就业报告令人失望，或情势发展暗示美国接近对叙利亚实施军事打击，这些因素可能不费吹灰之力就将10年期公债收益率推低至2.75%。

另外，近期公布的美国经济数据喜忧参半，美国联储是否会在9月17-18日会议上缩减购债规模仍是个未知数。

周四ADP公布的数据显示，8月民间就业岗位增加17.6万个。该数据十分强劲，但还不足以缓解市场对即将公布的非农就业报告的忧虑。

“今天公布的民间就业岗位数据不能最终促使美联储放缓购债进度。这使部分市场人士担忧明天的非农就业报告，但我始终认为，明天的数据会很不错，”Newedge USA LLC的市场策略部董事Robbert van Batenburg表示。

接受路透调查的经济学家预计，8月美国就业岗位增加18万个，失业率与7月持平，为2008年12月来最低7.4%。

指标10年期公债价格 尾盘跌22/32，收益率报2.979%，高于周三尾盘的2.897%。10年期公债收益率日高为2.986%，为2011年7月来首见。

短期和中期公债遭重创，因担忧美联储在停止购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)后不久将上调短期利率。

两年期公债收益率 升穿0.50%，为2011年6月来首次。尾盘报0.510%，周三尾盘报0.47%。

根据全球最大的美国公债经纪商ICAP提供的数据，成交放量，截至中午，有2,980亿美元的公债易手，较20日均值高出58%。

投资者还抛售海外债券，使德国和英国10年期公债收益率 分别触及一年半高位，和2011年7月以来最高。

近日公布的另一项数据显示，美国上周初请失业金人口降至32.3万人，与8月11日当周的水平一致，后者是2008年1月以来最低。

其他方面，Challenger, Gray & Christmas称，8月计划裁员人数攀升至50,462人，为2月以来最高，

供应方面，美联储周四购买33.57亿美元2020年11月-2023年8月到期的公债，作为其9月购买450亿美元公债计划的一部分。

财政部将下周三年期公债 标售规模削减10亿美元，至310亿美元，为2009年1月重新开始标售三年期公债以来规模最小的一次标售。

另外，财政部将续发之前发行的10年期和30年期公债 ，发行规模分别为210亿和130亿美元，与7月进行的同期公债续发规模一致。

-----------------------1850 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (-03/32) 0.510

五年期公债 98-14/32 (-14/32) 1.833

10年期公债 95-29/32 (-22/32) 2.979