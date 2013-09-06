美国债市：公债价格攀升，因就业数据引发对缩减购债时机的疑虑

* 低于预期的就业成长数据引发对美联储缩减购债时机的疑虑

* 对叙利亚局势的不安点燃周末来临前对公债的避险需求

* 预计在下周新债供应前市场反弹短暂

* 利率期货暗示交易商推迟升息预期

路透纽约9月6日 - 美国公债价格周五反弹，拖累10年期公债收益率跌穿3%，因数据显示，美国就业成长缓慢，使交易商怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会像部分人士预期的那样早开始缩减刺激规模。

就业市场进一步改善被视为美联储决定开始缩减每月850亿美元购债规模的关键因素。

非农就业岗位增幅不及预期，使交易商出脱公债看跌押注。周四，全球债市普跌，推动美国公债收益率触及至少25个月来最高。但交易商和分析师表示，由空头回补带动的债市涨势可能短暂。

美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，8月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)。

但对分析师而言，6月和7月数据被下修更加令人担忧。

美国失业率降至7.3%，为2008年12月以来最低，但背后的原因是找工作的人减少。

上月就业岗位增长被大幅下修，以及劳动参与率下降促使人们怀疑美联储开始缩减购债规模的时机。

“可能经济表现不如几个月前看起来那么强劲，”U.S. Bank Wealth Management的高级固定收益策略师Daniel Heckman表示，“这增加了美联储将会在9月还是在12月开始行动的不确定性。”

指标10年期公债价格 上扬16/32，非农就业报告公布后，一度大涨逾一个大点，收益率盘中跌至2.864%的低位，后反弹至2.936%。10年期公债收益率隔夜触及2011年7月以来最高3.007%。

两年期公债收益率 报0.466%，低于周四尾盘的0.526%。周四升穿0.50%，为2011年6月以来首次。

美国短期利率期货暗示，交易商将美联储在2014年首次升息时间的预期进一步向后推。

堪萨斯城联储总裁乔治是货币政策强硬派，今年一直主张缩减构债规模。他周五表示，美联储应在9月中旬举行的会议上将每月购债规模削减至约700亿美元。

就业数据公布后，路透的一项调查显示，18家美国公债一级交易商中，有13家预计美联储将在9月17-18日会议上宣布缩减构债规模。

尽管最新一组美国就业数据显示就业市场较多数人认为的疲弱，但部分分析师表示，数据尚未疲弱到促使美联储停止撤走量化宽松计划的地步。

“非农就业报告不佳，但并未改变要求美联储缩减刺激规模的呼声，因其还不足够疲弱，还缺乏在范围更广的经济范畴内，证明一个新的就业增长放缓趋势已经形成的确凿证据，”道明证券的利率、货币和商品研究部全球主管Eric Green在一份研究报告中写道。

下周将有650亿美元付息公债标售，交易商和分析师表示，受疲弱就业数据驱动的公债涨势可能短暂。

“由于下周有长债供应，账户持有人愿意在一组较疲弱的数据公布时逢高卖出，”ED&F Man Capital固定收益利率销售部主管om di Galoma表示。

分析师称，美国经济尽管正在改善，但尚未显示出增长加速的迹象。事实上，今夏受公债收益率上扬影响，抵押贷款利率攀升，这可能拖慢楼市的复苏。

对美国可能对叙利亚采取军事行动的不安情绪也重燃对公债的避险需求。美国总统奥巴马周五顶住了要求其放弃空袭叙利亚计划的压力，并获得了其他10个20国集团(G20)成员国的支持，共同呼吁国际社会对叙利亚化武袭击做出“强烈”反应。

这些因素，加之奥巴马可能就债务上限问题再度与国会摊牌，可能导致决策者放弃在本月会议上缩减购债规模。

但Pioneer Investments的投资组合经理兼副总裁Richard Schlanger表示，债务上限之争可能不会阻碍利率攀升的趋势。

“债务上限最终将被上调，且收益率曲线将继续小幅趋陡，较长期利率将在目前基础上进一步攀升，因经济将持续改善，”他说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+ 4/32) 0.466

五年期公债 98-23/32 (+12/32) 1.770

10年期公债 96-9/32 (+17/32) 2.933