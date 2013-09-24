美国债市：公债价格上扬，因经济数据为美联储维持刺激政策提供依据

* 房价涨速放慢，消费者信心下跌

* 公债价格延续美联储声明后的动能

* 美国两年期公债标售得标利率为0.348%

路透纽约9月24日 - 美国公债价格周二连升第三天，此前美国公布的经济数据趋弱，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)短期内不会缩减刺激措施的预期。

公债市场延续上周美联储维持目前每月850亿美元购债决定引发的升势动能。美联储若减少购买资产，会拖累公债价格，带动公债收益率上涨。

周二公布的一份备受关注的调查报告显示，7月美国独栋屋价格上涨，但涨速略有放慢。不过同比增幅为七年多来最高。

美国经济谘商会公布，9月美国消费者信心指数为79.7，为5月以来最低，8月消费者信心指数被上修为81.8，前值公布为81.5。

美国里奇蒙联邦储备银行公布，9月综合制造业指数为0，8月为正14。

“市场今日上扬是因意识到美联储在短期内不会缩减量化宽松政策，”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部门主管Gary Pollack表示。

指标10年期公债 上升14/32，收益率从周一的2.71%下跌至2.66%。

30年期公债 攀升1-1/32，收益率报3.67%，周一尾盘报3.73%。

公债收益率曲线趋平，两年期和30年期公债收益率差从周一收盘的339基点收窄至334基点。两年期和10年期公债收益率差由237基点收窄至232基点。

“从历史的角度看，收益率曲线还是太宽，债市投资人认识到了这一点”ED&F Man Capital固定收益利率销售部门主管Tom di Galoma表示，“投资人进行收益率曲线趋平交易。”

自美联储决定推迟撤走刺激措施，直到对经济复苏可持续性更有信心后，公债价格一路上涨，收益率下滑。

“市场仍在消化美联储上周将指引延长至2016年的重大转变的消息，”ING U.S. Investment Management美国公债交易员Jake Lowery表示。

“美联储已经明确了政策目标。他们几年内都将鼓励低利率，以拉低失业率。这对公债的低收益率有非常大的支撑作用。”

美国财政部周二发售330亿美元两年期公债，得标利率为0.348%，周三和周四将分别发售五年期和七年期公债。

财政部周二周度例行发售四周期国库券，认购倍数为9月4日以来最低，Jefferies货币市场分析师Thomas Simons在给客户的报告中指出。

“上周的标售结果很强劲，自5月初来首次得标利率达到零，”他表示，“本周，市场担心该笔国库券10月24日到期，这同潜在的债务上限问题相关，再加上美联储正在进行的固定利率、全额供应(full allotment)隔夜逆回购工具测试产生了更为被动的买盘。”

纽约联储已经开始在一系列的日常操作中测试固定利率、全额供应的隔夜逆回购工具。

纽约联储买入14.74亿美元2036年2月15日至2043年2月15日到期的美国公债，作为提振经济活动、拉低失业率努力的一部分。

围绕上调举债上限的争端势将支撑美国公债，但债信评等机构穆迪表示，预计美国举债上限将被上调。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+) 0.330

五年期公债 100-12/32 (+04/32) 1.423

10年期公债 98-21/32 (+12/32) 2.657

30年期公债 99-05/32 (+32/32) 3.672(完)

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