美国债市：公债价格连升四日，楼市和耐久财订单数据支持联储宽松政策前景

* 耐久财订单和新屋销售数据令经济前景愈发不确定

* 分析师预计公债价格进一步上涨，收益率承压

* 财政部标售350亿美元五年期公债

路透纽约9月25日 - 美国公债价格周三连升第四个交易日，此前楼市和耐久财订单数据支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松货币政策前景。

因投资人担心华府解决预算问题缺乏进展，且沃尔玛 股价下挫，拖累股市下滑，也带动避险公债。

周四美国公布的数据显示，8月美国耐久财(耐用品)订单几无增长，且新屋销售接近年内最低水准，这令经济前景愈发不明朗。

自上周美联储决定维持每月850亿美元购债进度，并表示希望看到更多经济复苏可持续的明确信号后，公债市场一路上涨。联储减少购买资产会殃及公债价格，提升公债收益率。

“美联储真正展望的是明年可以推动经济的因素，而不仅仅是目前的统计数据，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

“即便有一系列良好的经济报告，10年期公债收益率也不会回到2.80%的水准。”

指标10年期公债 上升10/32，收益率从2.66%跌至2.622%。

30年期公债 攀升11/32，收益率报3.65%，周二尾盘报3.68%。

美国商务部周三公布，8月耐久财(耐用品)订单较前月上升0.1%(市场预估为持平)，7月修正为下滑8.1%(前值为下滑7.4%) 。

美国商务部周三公布，8月新屋销售较前月增长7.9%，年率为42.1万户，但升幅不及7月降幅。

Wilmington Broad Market Bond Fund联席经理Wilmer Stith表示，这些数据都无法使美联储更接近缩减购债。

“需要看到月度非农就业岗位增长加快等其他经济指标来抵消利率上升所引发的融资限制所造成的影响，”Stith称，“这是近几日美国公债价格一直上涨，且将继续走强的最主要原因。”

分析师表示，未来几个交易日，公债价格可能还将受到基金经理人买盘带动，他们需要在月底和季末延长投资组合年期以使之与关键基准一致。

在一些重大公司债发行前的对冲活动可能也会造成公债市场的小幅价格波动。通常在公司债发行前进行对冲，在发行后出脱。

“鉴于市场相对清淡，成交量较低，市场可能出现进一步回落，因投资组合从季节性仓位中撤离，为这些新债预留空间，”汤森路透旗下IFR利率分析师Kenneth Logan表示。

在华盛顿，美国财长杰克卢警告国会，美国将在10月17日前用尽借款额度，美国出现违约的风险增加。

纽约联储买入31.58亿美元2020年11月15日至2023年8月15日到期的美国公债，作为提振经济活动、拉低失业率努力的一部分。

美国财政部发售350亿美元五年期公债，得标利率为1.436%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-09/32) 0.340

五年期公债 100-17/32 (+06/32) 1.386

10年期公债 98-31/32 (+10/32) 2.621

30年期公债 99-13/32 (+07/32) 3.658(完)

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