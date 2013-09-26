美国债市：公债价格小跌，因初请失业金人数降至近六年低点

* 美国财政部发售290亿美元七年期公债

* 美国初请失业金人数降至近六年低点

* 初请失业金四周均值减少7,000至30.8万

路透纽约9月26日 - 美国公债价格周四下滑，回吐部分近期升幅，因此前美国公布上周初请失业金人数减少，且股市小涨。

自上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定推迟缩减货币刺激措施直至对经济复苏的可持续性更有信心后，公债市场一直上涨。

美国公布数据显示，上周初请失业金人数降至近六年低点，令投资人对9月就业增长强于预期的期望值上升。下周五，美国将发布9月非农就业报告。

经济数据改善会激活市场对美联储可能较预期提前开始缩减购债的臆测，美联储缩减购债会打压公债价格，提振收益率上升。

“多数交易商认为公债收益率将上升，”Action Economics固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示，“多数投资人确实相信美联储最终将开始缩减购买资产，但目前认为可能在2014年”。

指标10年期公债 跌3/32，收益率从周三尾盘的2.63%升至2.65%。

30年期公债 跌8/32，收益率报3.69%，周三尾盘报3.67%。

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数为30.5万人(预估为32.5万人)，一周初请失业金人数四周均值减少7,000人，为30.8万人，为2007年6月来最低。

CRT Capital Group美国公债策略师Ian Lyngen表示，初请失业金数据显示就业增长近20万，这比预估要高。

“美联储可能不得不较预想更快的缩减购债和退出刺激政策，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ首席金融分析师兼董事总经理Chris Rupkey表示。

今日美国财政部发售290亿美元七年期公债，得标利率为2.058%。

**政府关门？**

但后市仍有诸多不确定性，包括是否非农就业岗位能在下周五按计划发布。一旦国会有关预算的磋商陷入僵局，政府可能在10月1日关门。

“下周政府可能出现短暂的停运，可能要几天时间。看来没有足够时间避免发生，”Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order表示。

他称，对债市交易商而言，最重大的即时影响将是如果政府在周二之后继续关门，劳工部周五发布就业报告可能就有困难。

而财政部周三表示，除非国会在10月17日前上调举债上限，否则财政部将仅剩300亿美元现金在手，令美国处于史无前例的违约边缘。

“上调举债上限问题的难度可能比投资人不久前认为的更棘手，”Van Order表示。

纽约联储买入15.65亿美元2036年2月15日至2043年8月15日到期的美国公债，作为提振经济活动、拉低失业率努力的一部分。

另外，美联储表示，本周纽约联储公开市场交易台每日进行的隔夜固定利率逆回购协议操作测试将上调分配上限。

分配限制将由目前每个交易对手每日5亿美元上调至10亿美元，周五开始实施。其他条款保持不变。

美联储表示，“这些操作不代表货币政策立场的转变，且不应由此推断出未来货币政策立场转变的时机。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-) 0.344

五年期公债 99-23/32 (-03/32) 1.433

10年期公债 98-24/32 (-06/32) 2.646

30年期公债 98-27/32 (-13/32) 3.689(完)

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