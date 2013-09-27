美国债市：避险公债价格上涨，因美国政府即将关门

* 美国政府即将关门，仍有希望在最后一刻达成协议

* 8月个人收入增加0.4%，个人支出增加0.3%

* 纽约联储总裁杜德利：就业市场仍不算稳健

路透纽约9月27日 - 美国公债价格周五上涨，因投资人担心美国政府可能关门的后果，带动对避险公债的需求。

美国政府为10月1日部分机构可能停止运作作准备，因国会通过紧急支出议案有难度，共和党希望利用这来达成茶党支持的目标，比如不向新的医保改革法案注资等。

“影响市场的因素是华府的情势发展，”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示，“股市一直表现颇为疲弱，在美国公债市场肯定有避险买盘。”

指标10年期公债 升10/32，收益率从周四尾盘的2.65%跌至2.62%。五年期公债 升6/32，收益率报1.40%，周四尾盘报1.44%。

30年期公债 升10/32，收益率报3.68%，周四尾盘报3.70%。

如果政府周二暂停非关键部门运作，那么包括周五至关重要的就业报告在内的关键经济数据可能推迟发布。

而且，财政部周三表示，除非国会在10月17日前上调举债上限，否则财政部将仅剩300亿美元现金在手，令美国处于史无前例的违约边缘。

Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order表示，华府的角力可能继续，直至股市投资人紧张不安，大举抛售。

“这通常会向政客传递信号，该赶紧做点什么了，”他表示。

“我们认为波动性风险目前更多地转向股市，对公司债买家而言，如果价差扩阔一些，可能会提供一些机会，”他称。

尽管政府可能关门，但分析师表示，最终会达成妥协，上调举债上限，这是更关键的问题。

稍早，美国公布数据显示，8月个人收入和支出小幅增加，密切关注的一通胀指标也小涨。

“今晨公布的消费者支出和PCE通胀数据并未暗示美联储需要在短期内缩减购债，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ董事总经理兼首席金融分析师Chris Rupkey表示。

自美联储上周决定推迟缩减货币刺激措施，直至对经济复苏的可持续性更有信心后，低利率保持更长时间的前景已经提振公债价格。

纽约联储总裁杜德利周五表示，美国就业市场仍谈不上稳健。周一，他表示美联储仍需要大力对抗经济复苏的威胁。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在接受路透专访时表示，下一任美联储主席将需要抵御住缩减货币刺激措施的诱惑。

“自美联储没有缩减购债后的过去一周内，美国公债市场的基调改善，”Columbia Management固定收益投资组合经理人Gene Tannuzzo表示。

Tannuzzo称，从较长期而言，美国公债吸引买家是因为相比去年5月美国公债的价值更合理，当时指标10年期公债收益率比目前水准低约100个基点。

“我们从当时的估值过高到目前的大致合理，”他表示，指10年期公债收益率合理值在2.60-2.90%之间。

美银美林全球研究报告周五表示，在美联储决定维持购债计划不变后的一周，全球债市基金净资金流入45亿美元。

截至9月25日该周债市基金资金净流入为五个月内最强，且扭转了之前连续八周净流出的局面。

纽约联储买入55.51亿美元2018年6月30日至2019年5月31日到期的美国公债，作为提振经济活动、拉低失业率努力的一部分。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.336

五年期公债 99-28/32 (+05/32) 1.401

10年期公债 98-30/32 (+07/32) 2.623

30年期公债 98-31/32 (+09/32) 3.682(完)

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