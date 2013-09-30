美国债市：美国公债价格小涨，关注美国政府可能马上关门

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
* 美国公债势将录得4月来首次月度上涨
* 关注美国政府可能马上停运
* 对意大利政府的担忧刺激避险买盘
* 芝加哥PMI数据为跳升5月来最高，达拉斯联储指数
路透纽约9月30日 - 美国公债价格周一小涨，收益率略高于七周最低水准，受助于因担心美国政府部分关门引发的避险买盘。
美国国会周一仍陷于共和党试图阻止奥巴马总统医保改革的党派斗争僵局中，若国会没有通过注资议案，周二早开始多数美国政府将关门。
分析师表示，政府关门可能迫使多数政府雇员休假，会拖累美国经济。
最新的联邦预算僵局，加上美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月稍早决定不缩减月度购债规模，令美国公债市场自夏季抛售以来回稳。
“市场开盘走强，因海外投资人担心美国政府可能关门，且意大利政府也陷入困境，”Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。
意大利前总理贝鲁斯柯尼要求党内五位内阁部长周末突然辞职，使政府名存实亡。但周一贝鲁斯柯尼所属党派多达20位议员威胁除非贝鲁斯柯尼让步，否则将脱离该党。
这一情势发展限制了稍早对美国公债、德债等其他低风险资产的避险买盘。
根据美银美林，美国公债势将录得4月来首次月度上涨，以及一年来首次季度升幅。
“市场正在消化政府部分关门，”Mitsubishi UFJ Securities利率策略部门董事John Herrmann表示。
不过，供应管理协会(ISM)-芝加哥发布的报告显示，上中西部地区制造业活动增速为5月来最快，这限制对美国公债的买盘。而且达拉斯联储表示，9月德州制造业指标升至2011年初来最强。
尾盘，指标10年期公债 升3/32，收益率报2.616%。稍早一度大涨11/32，收益率报2.59%。
Canavan称，除了谨慎情绪令美国公债得益，拖累股市下滑外，月底指数相关买盘和季末投资组合调整也支撑公债。
一些交易商仍预计华府将在最后一刻达成协议，避免政府关门，这可能引发出脱一些避险公债仓位。
“情况非常不确定，”BMO Capital Markets美国公债交易部门主管Scott Graham表示，“市场困于窄幅区间内。投资人对局势有些厌倦。”
10年期公债收益率将在9月下滑16个基点，为五个月内首次月度下滑，但仍将连续第四个季度上涨。
美国公债表现优于可比德债，10年期美债较可比德债利差收窄至83个基点，上周五为85个基点。
尽管美国政府可能关门刺激了对美国公债的买盘，但如果长时间关门，再加上即将展开的举债上限争斗，可能殃及美国公债和美元的避险地位。
美国违约担保成本升至5月来最高，根据Markit数据，投资人五年内不得不每年支付约3.55万欧元，来担保价值1,000万欧元的美国公债不违约。
尽管如果国会没有达成注资协议，将有多达100万联邦雇员可能面临被迫放无薪假，但包括美联储在内的政府部门仍将运作。
美联储周一买入14.7亿美元2038年2月至2043年8月到期的美国公债，这是其第三套量化宽松政策下9月最后一次购买公债。
纽约联储公开市场操作台表示，计划在10月买入约450亿美元美国公债，同9月一样。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.329
五年期公债 99-30/32 (+03/32) 1.390
10年期公债 99-01/32 (+04/32) 2.615
30年期公债 98-27/32 (-01/32) 3.688(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个