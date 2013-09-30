美国债市：美国公债价格小涨，关注美国政府可能马上关门

* 美国公债势将录得4月来首次月度上涨

* 关注美国政府可能马上停运

* 对意大利政府的担忧刺激避险买盘

* 芝加哥PMI数据为跳升5月来最高，达拉斯联储指数

路透纽约9月30日 - 美国公债价格周一小涨，收益率略高于七周最低水准，受助于因担心美国政府部分关门引发的避险买盘。

美国国会周一仍陷于共和党试图阻止奥巴马总统医保改革的党派斗争僵局中，若国会没有通过注资议案，周二早开始多数美国政府将关门。

分析师表示，政府关门可能迫使多数政府雇员休假，会拖累美国经济。

最新的联邦预算僵局，加上美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月稍早决定不缩减月度购债规模，令美国公债市场自夏季抛售以来回稳。

“市场开盘走强，因海外投资人担心美国政府可能关门，且意大利政府也陷入困境，”Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。

意大利前总理贝鲁斯柯尼要求党内五位内阁部长周末突然辞职，使政府名存实亡。但周一贝鲁斯柯尼所属党派多达20位议员威胁除非贝鲁斯柯尼让步，否则将脱离该党。

这一情势发展限制了稍早对美国公债、德债等其他低风险资产的避险买盘。

根据美银美林，美国公债势将录得4月来首次月度上涨，以及一年来首次季度升幅。

“市场正在消化政府部分关门，”Mitsubishi UFJ Securities利率策略部门董事John Herrmann表示。

不过，供应管理协会(ISM)-芝加哥发布的报告显示，上中西部地区制造业活动增速为5月来最快，这限制对美国公债的买盘。而且达拉斯联储表示，9月德州制造业指标升至2011年初来最强。

尾盘，指标10年期公债 升3/32，收益率报2.616%。稍早一度大涨11/32，收益率报2.59%。

Canavan称，除了谨慎情绪令美国公债得益，拖累股市下滑外，月底指数相关买盘和季末投资组合调整也支撑公债。

一些交易商仍预计华府将在最后一刻达成协议，避免政府关门，这可能引发出脱一些避险公债仓位。

“情况非常不确定，”BMO Capital Markets美国公债交易部门主管Scott Graham表示，“市场困于窄幅区间内。投资人对局势有些厌倦。”

10年期公债收益率将在9月下滑16个基点，为五个月内首次月度下滑，但仍将连续第四个季度上涨。

美国公债表现优于可比德债，10年期美债较可比德债利差收窄至83个基点，上周五为85个基点。

尽管美国政府可能关门刺激了对美国公债的买盘，但如果长时间关门，再加上即将展开的举债上限争斗，可能殃及美国公债和美元的避险地位。

美国违约担保成本升至5月来最高，根据Markit数据，投资人五年内不得不每年支付约3.55万欧元，来担保价值1,000万欧元的美国公债不违约。

尽管如果国会没有达成注资协议，将有多达100万联邦雇员可能面临被迫放无薪假，但包括美联储在内的政府部门仍将运作。

美联储周一买入14.7亿美元2038年2月至2043年8月到期的美国公债，这是其第三套量化宽松政策下9月最后一次购买公债。

纽约联储公开市场操作台表示，计划在10月买入约450亿美元美国公债，同9月一样。

-----------------------1945 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.329

五年期公债 99-30/32 (+03/32) 1.390

10年期公债 99-01/32 (+04/32) 2.615

30年期公债 98-27/32 (-01/32) 3.688(完)

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