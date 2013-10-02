更正-美国债市：公债价格走低，受累于制造业活动扩张和政府停摆

(更正：因译文有误，小标上数第四段应为“并未充分考虑目前异常陡峭的公债收益率曲线可能在未来公债表现中发挥的作用”，而非“并未对目前异常陡峭的公债收益率曲线可能在未来公债表现中发挥的作用造成足够大的影响”)

* 制造业指数和股市上扬削弱对公债的需求

* 美国制造业活动扩张步伐为两年半最快-ISM

* 意大利、西班牙和葡萄牙公债大涨损及对美国公债的买需

* 相对于政府停运，债市更关注举债上限

* 美国四周期国库券标售的得标利率为11月以来最高

路透纽约10月1日 - 美国公债价格周二走低，因制造业指数强劲、股市上扬和欧元区二线国家公债劲扬等因素损及对美国公债的需求。尽管美国部分政府机构停摆，且举债上限之争即将展开，美国公债仍被视为避险资产。

美国9月制造业扩张步伐为近两年半以来最快。欧洲第三和第四大经济体意大利和西班牙制造业也出现增长，与德国制造业表现一致。尽管美国政府停摆，美国股市 仍然收涨。

意大利、葡萄牙和西班牙公债价格攀升，因有迹象显示，意大利政府可能在信任投票中获得足够的支持，以避免举行新一轮大选。

导致美国部分政府机构17年来首次关闭的联邦预算僵局对市场的影响主要体现在短期公债上。今日进行的四周期国库券标售的得标利率为11月以来最高。

“从全球范围来看，制造业数据较为强劲。美国数据强于预期且高于前一个月，这引发了一定的乐观情绪，”ING U.S. Investment Management的公债交易员Jake Lowery表示。

他说，有关意大利政府看似可能赢得信任投票的报导扶助欧元区二线公债的表现。

“这削弱对诸如美国和德国公债等避险资产的需求，”Lowery说。

美国部分政府机构停运可能导致多达100万政府雇员被迫无薪休假，并可能损及美国和全球经济成长，但市场对此看法不一。

Lowery表示，目前来看，相对于政府停摆，债市更关注上调举债上限的最后期限。他指出，10月31日到期的美国公债的价格“大幅回落”，因财政部表示，10月17日是上调举债上限的最后期限。

如果国会很快通过新的拨款议案，政府停摆对美国经济造成的就会影响相对较小。

否则，市场可能很快就会感到信息匮乏的苦恼，因政府停运，将使市场无法看到那些它们习以为常的数据发布。

三菱东京日联银行驻纽约的董事总经理兼首席金融经济学家Chris Rupkey表示，“人们说月度经济数据对债市的影响不大，但当我们看不到这些数据时，即便不是成交量，市场交易兴致也会大大降低。”

“华尔街的客户在看法发生改变时，会调动资金买卖证券。没有了政府发布的经济报告，你就没有了改变看法的理由，”他说。

Rupkey指出，“上季固定收益产品交易量萎缩，且佣金减少，但未来数日情况会更糟。”

他表示，政府停运“可能像上次那样持续三周”。

“在债务上限问题得到解决前，它们真的不可能恢复运作，且据财政部推算，债务上限上调的大限在10月17日，”他说。

考虑到政府停运造成的不确定性以及债务上限之争迫近，Wells Fargo Advantage Funds的首席固定收益策略师James Kochan表示，相对于名义公债，现金成本仍然很高。

由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)并不急于上调短期利率，“未来两年现金的回报将不及公债，与过去四年类似，”他说。

有关一旦美联储开始收紧货币政策，公债的回报将为负的预期，并未充分考虑“目前异常陡峭的公债收益率曲线可能在未来公债表现中”发挥的作用，Kochan表示。

他发现，战后美联储有六次紧缩周期，在紧缩周期结束前，收益率曲线会“大幅度”趋平。他说，尽管公债价格有所回落，但陡峭的收益率曲线，加上票息收入仍能给投资者带来正回报。

根据巴克莱编制的一项指数，公债市场9月的总回报为0.7%，为自4月来的首次正回报。上月回报增加也扶助公债市场第三季回报升至正值区域，也为0.7%，从而使年内迄今的损失降至2.01%。

美国部分政府机构从周二开始停运，10年期公债价格 跌8/32，收益率从周一的2.61%攀升至2.65%。

**四周期国库券标售得标利率跳升**

尽管到目前为止，市场对政府停运的反应不大，可投资者担心如果议员们未能就上调16.7万亿美元的债务上限达成一致，将导致政府违约。预计美国将在10月17日触及债务上限。

投资者看似不愿买入超短期美国公债，因这些公债可能面临债务上限大限逼近所引发的动荡。周二进行的350亿美元四周期美国国库券标售中，得标利率为0.12%，为11月以来同年期公债标售的最高得标利率。

在公开市场，四周期国库券 收益率攀升至0.08%，日内上扬5.5个基点，可能录得2011年7月底以来最大单日涨幅，当时美国总统奥巴马和共和党领导人首次就债务上限摊牌。

目前，很多交易商预计美国政府不会违约。

衍生品市场上，美国公债违约保险成本从逾四个月最高位回落。根据Markit提供的数据，价值1,000万欧元的五年期美国公债违约担保成本为每年31,995欧元，低于周一收盘价33,217欧元。

政府部分关门将最先影响到官方经济报告的发布。商务部周二称，已推迟公布9月建筑支出数据。

劳工部上周表示，如果政府关门，将不会发布原定本周五公布的月度非农就业数据，但会公布一周请领失业金人口数据。

受此影响，投资者只能依靠民间机构发布的数据，其中包括周三公布的ADP民间就业数据等。

经济学家预计，联邦服务每减少一周，将导致美国国内生产总值(GDP)增幅下降0.1个百分点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.340

五年期公债 99-24/32 (-07/32) 1.425

10年期公债 98-23/32 (-10/32) 2.646

30年期公债 98-14/32 (-17/32) 3.711(完)

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