美国债市：公债上扬，受助于政府停运忧虑和就业数据不及预期

* 美国9月民间就业人口增幅不及预期

* 一年期美国信贷违约互换成本攀升至2011年以来最高

* 美国发售200亿美元七天现金管理国库券

路透纽约10月2日 - 美国公债价格周三上扬，因有关美国政府是否会长期停运的不确定性和数据显示就业成长低于预期，重燃了投资者对公债的兴趣，并支持了短期内美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会缩减刺激规模的观点。

投资者还担忧美国政界能否及时就上调16.7万亿美元举债上限达成一致，从而避免违约。交易商担心一旦违约，将使市场陷入一片混乱。

“政府停运只是主菜前的开胃菜，上调债务上限才是关键所在。因此，考虑到针对这两个问题的讨论前途未卜，市场出现对公债的避险买盘，”RBC Global Asset Management的副总裁Susanna Gibbons表示。

美国部分政府机构自周二开始停运，为17年来首次，因民主和共和两党在联邦预算和医疗改革问题上僵持不下。截至周三晚些时候，仍无迹象显示双方在达成一致方面取得任何进展。

美国指标10年期公债价格 上扬9/32，收益率报2.62%，低于周二尾盘的2.65%。10年期公债收益率徘徊在上周触及的七周低位附近，当时因预期政府将停运，交易商增加公债头寸。

“华盛顿发生的一切，包括政府停运和推迟就债务上限达成解决方案，都会使公债陷于区间内，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，9月民间就业人口增加16.6万人，低于接受路透调查的经济学家预期的增加18万人。8月数据被下修至增加15.9万人。

Vogel说，这是今日美国公布的唯一一项数据，它一度促使投资者大举买入公债，因8月数据被下修。10年期公债收益率一度跌穿2.6%。

“市场最初反应过度，现在的表现略微正常一些，重新回到ADP数据公布前的水平，”Wells Fargo Funds Management的首席投资组合经理Brian Jacobsen表示。

美国联邦机构缩减运作，劳工部表示，在政府关门期间，将不会按原定安排在周五发布月度非农就业报告。这表示交易商将依据民间公布的数据来研判经济表现。

分析师预期，政府关门一周将令经济增长下降0.1个百分点。德意志银行周二稍晚表示，如果美国政府关门超过两个星期，经济增长减幅可能扩大至每周0.2个百分点。

美股周三收低，标普500指数下跌0.07%。

ADP民间就业报告及华府的政治僵局令美国经济成长的不确定性增加，且使市场对美联储何时将缩减刺激计划的预期复杂化。分析师表示，美联储任何“缩减”行动最早将接近本年底，其他分析师预期美联储缩减行动将在2014年开始。

在美国政府关门前，美国经济呈现温和增长，经济成长仍容易受到美国可能违约所拖累。美国将在10月17日用尽举债额度，如果不能就上调举债上限达成交易，可能发生违约。

忧虑美国违约令信贷违约互换市场上升，近几日美国公债违约保险成本跳涨。

根据Markit提供的数据，价值1,000万欧元的美国公债一年违约担保成本为大约35,000欧元，接近两年高位。

到期日介于上调举债上限期限以至10月底的国库券收益率下跌，但仍然在高于其他国库券收益率的水平，因担忧美国违约。在10月31日到期的国库券收益率下滑约1个基点，至0.076%。在之后一周到期的国库券收益率为0.030%。

-----------------------2014 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.321

五年期公债 99-31/32 (+07/32) 1.385

10年期公债 98-31/32 (+08/32) 2.621

30年期公债 98-20/32 (+09/32) 3.701(完)

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