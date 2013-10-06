重温稿-美国债市：国库券收益率上扬，因担心美国政府违约

* 美国一个月国库券利率徘徊在10个月高位

* 一年期美国CDS价格重返2011年债务争论时的水准

* 关注华府情势，政府关门令非农就业报告推迟公布

路透纽约10月4日 - 美国超短期国库券收益率周五徘徊在近10个月高位，因周末前投资人愈发担心美国政府可能出现违约。

17年来美国政府首次部分关门进入第四天，交易商继续等待白宫和国会可能达成协议，在10月17日最后期限前上调举债上限的迹象。

但周五国会民主党和共和党对结束政府关门上仍有巨大分歧，更别说达成债务上限协议了。

对美国推迟偿还短期公债，或技术性违约的不安情绪蔓延至更多国库券。11月上半月到期的国库券利率尾盘报0.1%，较周四尾盘升4个基点，较一周前高8个基点。

“11月到期国库券感受到一些压力的事实显示市场变得有些更加担心了，”Principal Global Investors固定收益投资组合经理人及利率策略师Byron Carson表示，“问题拖得越久，投资人就会将一个月和两个月国库券展期得更久。”

10月17日将有850亿美元国库券到期。这批国库券 利率尾盘报0.12%，较周四尾盘升1个基点，较一周前涨8个基点。

“短期国库券市场遭遇重创，”Carson称。

由于华府就上调举债上限上没有取得什么进展，衍生品市场上的美国违约担保成本(CDS)本周几乎翻倍。逼近2011年7月奥巴马总统和国会共和党首次就上调举债上限角力时的水准。

根据Markit，周五1,000万欧元美国公债的一年期违约保险成本约为53,760欧元。一周前美国主权信贷违约互换成本为近29,000欧元。

一年期美国公债CDS的价格要比五年期的价格高15个基点，为2011年7月来最宽，凸显对短期风险的担忧。

尽管美国政府继续关门以及举债上限大限将至扰乱了国库券市场，但较长期公债仍陷于窄幅区间内，显示交易商仍对达成协议，避免违约抱有希望。

指标10年期公债 跌13/32，收益率报2.650%，较周四尾盘升4个基点。

根据路透数据，本周10年期公债收益率在2.58-2.67%的九个基点的窄幅区间内反复。

美国财政部下周将合计发售640亿美元附息公债以及至少650亿美元国库券。分析师表示，除非很快达成上调举债上限协议，否则之后的公债发售前景不明朗。

Carson称，下周的10年期和30年期公债标售可能不会受政治僵局太大影响，但三年期公债标售可能被影响1-2个基点。

“投资人希望下周标售前公债价格会有较大幅度的折让，”Guggenheim Partners美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan表示。

-----------------------1830 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.333

五年期公债 99-27/32 (-08/32) 1.409

10年期公债 98-23/32 (-13/32) 2.650

30年期公债 98-03/32 (-15/32) 3.731(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]