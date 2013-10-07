美国债市：公债价格上扬，因美国政府关门料拖累经济

* 美国政府关门料正拖累经济，延迟美联储缩减购债

* 一个月国库券收益率上涨，因举债上限忧虑

* 美联储买入31.5亿美元2021-2023年到期公债

* 财政部本周将发售640亿美元三年期、10年期和30年期公债

路透纽约10月7日 - 美国公债价格周一上涨，因美国结束政府部分关门上缺乏进展，投资人对经济成长以及上调美国举债上限可能出现僵局的担忧加重。

美国政府部分关门周一进入第二周，没有解决的迹象。许多美国经济数据因政府关门而推迟发布，包括本该在上周五出炉的月度非农就业报告。

“华府的不确定性因素是美国公债价格上涨的最明显诱因。政府关门的时间越长，可能对经济的损害就越大。”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen表示。

股市大跌也增强了避险公债的吸引力，但多数美国公债仅小涨。

“目前只是观望模式，等待政府关门或举债上限问题出现进展的迹象。”McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。

“如果到10月底还是没有解决”，市场肯定将出现更剧烈的波动，Canavan称。

美国财长杰克卢已经警告国会，如果不上调目前为16.7万亿美元的举债上限，到10月17日，美国政府将仅有约300亿美元现金。

“如果到10月17日还没有看到有解决办法，股市将大跌，美国公债将有大量避险买盘。”Canavan表示，“目前市场可能对事态前景有些过于乐观了。”

投资人也在关注周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布的上月货币政策会议记录，这可能为美联储为何决定不开始缩减购债，令市场意外提供更多线索。

美国政府关门持续得越久，美联储缩减购债的可能性就越低，特别是政府关门还令美联储无法了解经济现况。

“拖得越久，经济数据就会越差，可能会将缩减购债进一步延后，从今年拖到明年。”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部门主管Gary Pollack表示。

指标10年期公债 升4/32，收益率报2.64%，上周五尾盘报2.65%。9月6日该收益率一度触及逾两年最高的3.00%。

美国众议院议长贝纳周日誓言，如果不“认真讨论”如何解决导致债务上升的那些问题，就不会上调债务上限。但民主党表示，这种不负责任且不计后果的做法会提高美国违约的可能性。

多数市场人士预计美国非常不可能出现违约，因违约的后果不堪设想，这会扰乱短期融资和由美国公债作为抵押品的市场，并可能造成对美国公债的普遍厌恶情绪，美国借款成本会因此增加。

但一些投资人已经开始避免沾手较短期国库券，未来几周对国会分歧加重，无法达成解决办法的担忧可能会增强。

一个月国库券 收益率报0.16%，高于三个月国库券 和六个月国库券 分别为0.03%和0.04%的收益率。

美国财政部周一表示，周二将发售300亿美元四周期国库券，较之前四周的发售规模少50亿美元。一些投资人担心因举债上限限期临近，发售规模降低可能造成美国公债抵押品的一些短缺。

周一，美联储买入31.5亿美元2021-2023年到期公债。本周财政部将发售640亿美元三年期、10年期和30年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (-01/32) 0.353

五年期公债 99-27/32 (+01/32) 1.406

10年期公债 98-27/32 (+05/32) 2.633

30年期公债 98-21/32 (+17/32) 3.699(完)

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