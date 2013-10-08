美国债市：公债价格下滑，但不确定性限制跌幅

* 关注政府关门和债务上限

* 美国发售300亿美元四周期国库券，得标利率高达0.35%

* 财政部标售300亿美元三年期公债，认购踊跃

* 美联储买入14.6亿美元2038-2043年到期公债

* 投资人将密切关注周三美联储会议记录，以寻找缩减购债线索

路透纽约10月8日 - 美国公债价格周二小跌，但股市下挫以及在解决政府部分关门和上调举债上限上明显缺乏进展，令公债跌幅受限。

美国财政部今日进行的两个标售结果大相径庭。

300亿美元四周期国库券得标利率异常高，因鉴于在该笔国库券到期前美国必须上调16.7万亿美元举债上限，投资人对是否能获得及时偿付有疑虑。

相比而言，财政部300亿美元三年期公债标售，认购可谓踊跃。

三年期新债的得标利率为0.71%，因短期利率可能在该时间框架的多数时间内都将固守在近零水准。而且，该比债券的首次票息支付将在六个月后，届时举债上限问题应该已经得到解决。

举债上限不确定性带来的冲击主要集中在一个月国库券的销售上，期货经纪和结算行Newedge董事总经理David Robin标售。

“市场焦点在一个月国库券。这是投资人将对债务上限问题作押注的资产，”他表示。

由于无迹象显示华盛顿何时能够解决政府关门和债务上限问题，许多投资人不愿进行新的交易。

本周，市场要比上周触更为不安，当时投资人认为政府关门持续的时间不会长。

“市场担心未知因素，”Robin称，“如果你让五个人在一房间，问他们如果美国债务违约会造成怎样的后果，没有人真的知道。除了知道会引起市场混乱。”

美国财长杰克卢已经警告国会，如果不上调目前为16.7万亿美元的举债上限，到10月17日，美国政府将仅有约300亿美元现金。

随着大限的临近，市场可能变动愈发波动，因对政治分歧可能过大，而难以通过上调举债上限的解决办法的担忧可能加重。

而且，许多由美国政府发布的经济数据，包括周二的国际贸易数据以及原本应该在上周五发布的月度非农就业报告等都因政府关门而被推迟，令市场难以了解经济状况。

指标10年期公债 跌2/32，收益率报2.64%，周一尾盘报2.63%。该收益率难以跌穿约在2.60%的阻力位。

二级市场，一个月国库券 收益率跳升至0.36%，为2009年2月来最高。

一个月国库券收益率逼近目前在0.39%的两年期公债 收益率水平。

许多投资人将关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三发布的上月货币政策会议记录，以寻找政策线索。上月美联储决定不缩减购债，令市场震惊。

交易商将寻找是什么令美联储决定不缩减购债，以及持支持和反对态度的委员人数差距有多大。

周二，美联储买入14.6亿美元2038-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-23/32 (-02/32) 0.389

五年期公债 99-24/32 (-03/32) 1.426

10年期公债 98-27/32 (-02/32) 2.635

30年期公债 98-25/32 (+01/32) 3.693(完)

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