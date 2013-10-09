美国债市：公债价格下滑，市场仍聚焦美国预算僵局

* 奥巴马总统正式提名叶伦出任下任美联储主席

* 财政部发售210亿美元10年期公债

* 10月国库券收益率大涨，附买回成本增加

路透纽约10月9日 - 美国公债价格周三下滑，因市场仍处于紧张状态，静待国会扭转政府部分关门的局面及上调美国举债上限。

市场认为，奥巴马总统提名美联储副主席叶伦出任下任美联储主席预示美联储可能将维持宽松政策，以提振经济活动和降低失业率。

“美联储政策不太可能背离目前已经实施的许多政策，市场对这种持续性感到放心。”III Associates首席投资策略师兼经济研究部门董事Karim Basta表示。

“总有些人会提出批评，但美联储正尽力抵消财政政策的不利影响，特别是在过去两三年。市场人士是这么认为的。”他表示。

债市对美联储公布的上次货币政策会议记录反应不大，因债市是向前看的。

“会议记录是回顾性的。市场原本认为叶伦将获提名，今日正式提名，这是前瞻性的。”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby称。

在过去两周，美国公债大致盘整，因投资人在华盛顿预算僵局的情况下不愿做出新的交易。

迄今债市对华盛顿的情势反应相对平稳是因投资人之前已经见过类似的剧码，并预计会在最后一刻达成协议。

Morgan Stanley Wealth Management高级固定收益策略师Jon Mackay表示，“市场预计政客不会将美国推落悬崖，会在最后一刻达成协议。”

不过他也表示，随着10月17日限期临近，投资人也更不愿意投入资金。

周三美国政府关门进入第九天，对政治冲突可能令美国无法上调举债上限的担忧也在不断加重。

一些投资人预计，上调举债上限会降低对美国公债的避险买盘，推高公债收益率，而其他人士认为僵局令公债需求增加。

指标10年期公债 跌7/32，收益率报2.66%，周二尾盘报2.64%。

财政部周三发售210亿美元10年期公债，这是本周共计640亿美元附息公债的第二笔，周四财政部还将发售130亿美元30年期偿债。

许多美国政府发布的经济数据因政府关门而被推迟，包括周三的趸售贸易数据以及本应在上周五发布的非农就业报告。

投资人认为政府部分关门对经济成长不利，他们更确信美联储将到明年才会开始缩减购债。

周三短期国库券收益率还在上升，附买回协议融资成本增加，因投资人避免10月底到期的美国债券。如果政府未能上调举债上限，10月底到期的债券最有可能被推迟偿付。

美国财长杰克卢已经警告国会，到10月17日会耗尽借款额度，届时仅剩约300亿美元现金在手。

10月24日到期的国库券收益率达0.27%，远高于投资人认为到期日不在危险区内的较长期债券收益率。三个月 和六个月国库券 收益率分别报0.046%和0.086%。

公债附买回隔夜借款成本周三也跳升至约15个基点，周二报约7个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+01/32) 0.381

五年期公债 99-24/32 ( 持平 ) 1.427

10年期公债 98-19/32 (-07/32) 2.663

30年期公债 97-31/32 (-24/32) 3.737(完)

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