重温稿-美国债市：举债上限忧虑蔓延至11月底/12月初到期的国库券

* 举债上限的忧虑蔓延至11月底/12月初到期的国库券

* 三日长周末前，稍早的升势消退

* 美联储买入15.6亿美元2038-2043年到期公债

路透纽约10月11日 - 美国11月底和12月到期的国库券收益率周五跳升，投资人担心是否能达成上调举债上限协议，以消除违约的风险。

在三日长周末前，市场交投清淡，较长期公债升势消退。

美国总统奥巴马和国会共和党领导人允许短期重开联邦政府以及上调举债上限的努力，也令市场回吐部分升幅。

“美国公债市场困于窄幅交投区间，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Daniel Heckman表示。

他指出，美国政客可能在本周末无法就政府关门和上调举债上限达成协议的风险，令投资人不愿抛售美国公债。

对公债市场有支撑作用的还有本周完成了三次公债标售，Heckman补充道。

本周美国财政部标售的三年期、10年期和30年期公债获得稳健需求。

“事实上，大型海外和机构投资人意识到美国政府将履约偿债，即便有违约的风险，但基本上情况并不是很糟，”Heckman称。

“我们将发现对经济并没有造成较长期的、不可逆转的损害，”他表示，“我们不会一直要解决这个问题。”

本周短期国库券收益率上涨，因银行、货币基金等避开在危险时间区域内到期或有票息支付的债券。危险时间区域是指如果不上调举债上限，美国预计将耗尽资金的时间。

周五，上述忧虑的影响进一步蔓延至11月底和12月到期的国库券，如果政府同意将举债上限问题延期六周，届时举债上限将再度成为问题。

11月29日到期国库券收益率 周五跳升至0.18%，周四尾盘报0.12%，周三报0.05%。

11月7日到期一个月国库券收益率 报0.26%，同周四尾盘一致，仍远高于月初水准约0.02%。

尽管多数投资人仍预计美国政府不太可能出现违约，但债市仍承压。

回购市场，由美国公债担保的隔夜贷款成本周五也升至约0.20%，因投资人对接受受影响的贷款抵押品变得愈发谨慎。

指标10年期公债 持平，收益率报2.68%，30年期长债 跌1/32，收益率报3.74%。

“目前市场对能够上调举债上限和解决政府关门问题可能有些太乐观了，”Payden & Rygel分析师Jeffrey Cleveland表示。

美联储周五买入15.6亿美元2038-2043年到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 ( 持平 ) 0.354

五年期公债 99-25/32 (+02/32) 1.419

10年期公债 98-13/32 ( 持平 ) 2.685

30年期公债 98-31/32 (-01/32) 3.737(完)

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