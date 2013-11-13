美国债市：叶伦讲话进一步推升公债价格，10年债收益率从八周高位回落

* 财政部标售240亿美元10年期公债得到强劲需求

* 指标10年期公债收益率从八周高位回落

* 叶伦称美联储有“更多工作要做”，来扶助经济复苏

* 美联储买入13.9亿美元TIPS，为第三轮购债计划的一部份

路透纽约11月13日 - 美国公债价格周三上涨，因交易商押注很可能出任下届美联储主席的叶伦周四发表的言论，将强化市场对美联储将在较长时间内维持宽松货币政策的观点。

现任美联储副主席及获总统奥巴马提名接替贝南克出任美联储主席的叶伦周四将在参议院金融委员会发表讲话。投资人将密切留意叶伦在问答环节的言论，寻找美联储未来政策行动的线索。

叶伦在准备的讲稿中表示，美联储有“更多工作要做”，来帮助依然低迷的经济和就业市场。

叶伦发表此番言论过后，美国10年期公债收益率跌穿2.70%，10年期公债期货微升。

自上周五美国就业数据令市场臆测美联储可能在12月缩减购债计划后，指标10年期公债收益率急升。但之后这种预期降温，且大部份分析师预计美联储在2014年前不会缩减购债。

“我们出脱这些交易的一部份，”Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说。

“一些轧空增加利多动能，我认为主要是因为对叶伦将维持美联储温和立场的预期，”Rupert说。

在公开市场，指标10年期公债 价格上升20/32，收益率报2.699%。周二该收益率触及9月中来最高。

10年期公债期货报126-21/32，上涨24/32。

30年期公债 价格上涨20/32，收益率报3.820%。

美联储官员周二的讲话暗示，尽管经济呈现一些改善，但仍需要目前规模的刺激计划来支持。

“目前人们对最新就业报告的解读有些过度。美联储快要开始缩减刺激规模了吗？我不这么认为，经济的基本面并未改变，”DoubleLine Capital的全球发达市场信贷部门主管Bonnie Baha表示。

贝南克将在0000 GMT一次教师活动上就央行的政策发表讲话。与此同时，亚特兰大联储总裁洛克哈特将在当地的一次活动上发表简短的讲话。

周三，财政部标售了240亿美元的10年期公债，得标利率为2.75%，投标倍数为2.70。间接投标得标比率为47.7%，为6月以来最高。

财政部周二标售了300亿美元的三年期公债，投标倍数为3月以来最高。明日将标售240亿美元30年期公债。

今日，美联储购买了13.9亿美元的通膨保值公债。

自美联储在9月会议上意外宣布保持政策不变后，指标公债收益率一直陷于30个基点的区间内波动。分析师预计，在有更多证据证明经济正摆脱当前成长迟滞的低迷局面前，公债收益率将继续陷于这一狭窄区间内。

J.P. Morgan Securities周三公布的一项调查显示，最近一周鲜有投资者调整其公债头寸。

接受调查的该公司公债投资客户中有19%表示，截至11月12日当周，他们持有的长期美国公债头寸超过了他们的组合基准，与之前一周持平。另一方面，25%的客户表示，所持长期公债头寸低于基准，略高于之前一周的23%。

“在标售前交易中，交易商预计即将标售的10年期公债 的得标利率为2.759%，高于10月进行的10年期公债标售的得标利率2.657%。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+ 1/32) 0.314

五年期公债 99-9/32 (+ 8/32) 1.399

10年期公债 98-1/32 (+10/32) 2.731

30年期公债 96-10/32 (+12/32) 3.834(完)

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