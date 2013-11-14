美国债市：公债价格上涨，因叶伦支持保持当前刺激计划

* 叶伦支持美联储当前的刺激计划

* 财政部标售的160亿美元30年期公债需求疲弱

* 美联储下周将续发130亿美元10年期TIPS

路透纽约11月14日 - 美国公债价格周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦的讲话巩固了美联储目前将继续执行经济刺激计划的预期。

在参议员金融委员会回答提问时，叶伦表示，美联储购债计划将不会永远持续下去，不要在时机不成熟的情况下结束刺激计划至为重要，因为经济仍然脆弱。

周三晚些时候，叶伦为参议院金融委员会提名确认听证会准备的讲话稿被提前披露后，公债上涨，她在讲稿中称，美联储还有“更多工作要做”。不过，到周四下午早段，美国公债标售需求疲弱，公债的上涨动能略为减退。

“叶伦的讲话稿在昨日下午提早被披露后，公债得到提振，但今日令人失望的30年期公债标售给公债表现浇了冷水，”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部主管Gary Pollack说。

投资人认为，叶伦和即将离任的贝南克是美联储目前超宽松货币政策的强烈支持者。他们认为，在叶伦的领导下，美联储将保持这刺激经济的政策立场，目标是降低失业率及提振通胀。

“我相信，现在支撑经济复苏是回归更正常货币政策的最可靠途径，”叶伦在事先准备好的听证会讲话稿中称。

“叶伦一直对通胀持温和立场。她说美国仍需要量化宽松政策的支持，这并不令人意外，”D.A. Davidson固定收益策略师Sharon Stark说。

分析师还将市场升势归因于交易商出脱因上周五令人鼓舞的就业报告引发的空头押注，而不是一波看好公债的押注。

二级市场，指标10年期公债 价格上升15/32，收益率报2.698%，较周三尾盘跌5个基点。

30年期公债 价格上涨18/32，盘中一度升一大点，收益率报3.797%，较周三收盘跌3个基点。

较长期公债收益率已经将10月就业数据引发的升势回吐逾半，10年期公债收益率测试2.68%区域的50日移动均线切入位水准。

**标售结果不佳**

美国财政部标售16亿美元30年期长债，得标利率为3.810%，投标倍数为2.16，为8月来最低，且为逾两年第二低水准。标售之后，公债价格缩减涨幅。

根据美国财政部数据，今日标售的30年期公债的票息为2011年来最高。

本周二和周三进行的三年期和10年期公债标售结果都较强劲。

美联储周四买入31.71亿美元2020年11月至2023年8月到期的公债。

在美联储坚持购债计划以支撑经济复苏的同时，美国政府一直在发债为开支融资。

美国财政部表示，将在下周四续发130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS) 。该10年期TIPS 收益率周四尾盘报0.502%，较昨日下跌逾5个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.294

五年期公债 99-19/32 (+10/32) 1.335

10年期公债 100-14/32 (+14/32) 2.702

30年期公债 96-29/32 (+16/32) 3.800(完)

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