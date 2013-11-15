美国债市：公债价格变动不大，叶伦讲话后带动的升势消退

* 美股创新高降低公债吸引力

* 数据显示美国制造业减速

* 美国隔夜附买回利率升至三周高位

* 最近一周全球债市基金出现资金流出

路透纽约11月15日 - 美国公债价格周五变动不大，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦讲话引发的升势消退。叶伦称美联储将可能坚持货币刺激政策。

叶伦讲话后，美股主要股指创新高，对公债的避险需求也因此降低。

在清淡交投中，指标10年期公债 几无变动，报100-13/32，收益率报2.703%。

30年期公债 价格上涨2/32，报99-6/32，收益率报3.797%。

“股市从叶伦鸽派言论中获得指引。这令债市失去一些支撑，”R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示。

周三晚提前披露的叶伦讲话准备稿称美联储“将有更多工作要做”，这压制了美联储可能在12月缩减购债的预期，美国公债价格攀升。但在周四叶伦听证会后进行的160亿美元30年期公债标售需求疲弱后，公债升势消退。

“债市今日无甚表现，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略部门主管Mary Beth Fisher表示，“市场已经扭转叶伦讲话引起的升势。”

尽管周五回落，债市本周还是将一周前美国公布强劲10月就业报告后的失地收复了约三分之一。

本周，10年期和30年期公债收益率将跌4个基点，上周分别上涨13和15个基点。

周五美国公布的制造业数据令人失望，为叶伦进一步实施刺激措施提供了理据。

美国10月工业生产意外下滑0.1%，而纽约联储地区制造业数据显示，六个月内首次出现萎缩。

美联储周五买入9.17亿美元2025年2月至2031年2月到期的美国公债。

美联储的购债以及本周公布的数据略显疲弱，中和了本周财政部发售700亿美元附息公债带来的压力。

本周交易商为购买公债融资的需求令附买回协议市场隔夜借款成本增加，尾盘报0.14-0.18%，为约三周最高，周四尾盘报0.11-0.14%。

尽管美联储和其他主要央行都暗示将持续宽松货币政策，投资人仍未从夏季大举抛售后回到债市。

美银美林全球研究周五发布的报告显示，最近一周全球投资人从债市基金中撤走27亿美元，自6月来总共撤资850亿美元。

-----------------------2012 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+) 0.290

五年期公债 99-18/32 (-01/32) 1.345

10年期公债 100-13/32 (-01/32) 2.703

30年期公债 99-06/32 (+03/32) 3.797(完)

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