重温稿-美国债市：公债价格变动不大，叶伦讲话后带动的升势消退

美国债市：公债收益率下跌，因市场认为联储会议记录对升息的态度鸽派

* 交易商预计美联储将坚持循序渐进升息主张 * 三年和五年期公债收益率触及逾五周低位 * 会议记录显示美联储讨论缩表，收益率一度应声上涨 路透纽约4月5日 - 美国公债收益率周三下跌，三年期和五年期公债 收益率触及逾五周低位，此前交易员商认为美国联邦储备理事会(FED/美 联储)发布的最新会议记录暗示，美联储维持循序渐进升息预期。 会议记录还显示，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲， 就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负 债表。 公债收益率受此影响一度应声上涨。 特别是较长期公债收益率急升，因停止或者逐渐减少再投资，将削减 很大一部分对较长期公债的需求，分析师表示。 金融危机后，美联储以前所未有的规模购买公债和抵押贷款支持证券 ，以帮助利率维持在低水平，从而刺激就业和经济成长。 但较长期和较短期公债收益率均逆转了走势，分析师认为因为交易员 意识到，美联储维持了“鸽派”的升息步伐论调。较短期公债被认为最易 受美联储升息影响。