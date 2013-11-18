美国债市：公债价格上扬，三个月国库券标售需求不旺

* 美国股市触及纪录高位使公债涨势受限

* 三个月国库券标售所获需求为7月以来最低

* 周三公布零售销售、消费者物价和房屋销售数据

路透纽约11月18日 - 美国公债价格周一上扬，因预期在新任主席叶伦的领导下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续执行购债计划，但美联储其他官员的讲话凸显联储正处于政策调整的十字路口。

风险较高资产表现良好，道指 和标普500指数 攀升至纪录高位。这限制避险美国公债的涨幅。

市场认为现任美联储副主席叶伦是通胀温和派。预计她将在明年接替贝南克出任美联储主席。

上周在美国参议院金融委员会举行的叶伦提名确认听证会上，她在问答环节表示，将继续推行联储现行的超宽松货币政策，直至联储官员们深信，经济已进入持续复苏的轨道，可以持续创造就业。

叶伦的上述讲话在市场持续发酵，Raymond James的固定收益资本市场主管Kevin Giddis表示。

美联储何时撤走每月购债850亿美元的计划已成为目前市场的中心问题。

决策者已明确表示，在开始缩减购债前，希望看到就业市场强劲且可持续复苏，但很难说何时才会出现他们希望的复苏。

宽松政策的拥趸、颇具影响力的纽约联储总裁杜德利周一表示，他对困境中的美国经济复苏前景“越来越抱有希望”。

不过，他还表示，将可能在“相当长的时间内”保持“非常宽松的”货币政策，他的讲话暗示，总体而言，美联储可能接近开始缩减所谓的量化宽松计划。

**三个月国库券标售需求疲弱**

财政部今日进行每周例行的三个月和六个月国库券标售，三个月国库券标售需求为7月以来最低，Stone & McCarthy Research Associates的分析师Cathy Guo表示。

六个月国库券标售的投标情况好于三个月标售。

“三个月国库券将在2月到期可能是需求不振的原因之一，在债务上限问题将再度临近的时候，投资者对短期投资将非常谨慎，”Jefferies的副总裁兼货币市场经学家Thomas Simons表示。

从现在开始到2月7日，财政部能按需要发行公债。之后，国会必须上调举债上限，以增加政府的借贷权限。

指标10年期公债 价格上扬8/32，收益率报2.678%，上周五尾盘报2.7070%。

30年期公债价格 攀升17/32，收益率报3.769%，上周五尾盘报3.7990%。

在无重大经济数据公布的情况下，公债市场周一的表现主要受宽松货币政策和风险较高资产的吸引力所左右。

周三将有大量经济数据出炉，其中包括10月零售销售数据、消费者物价数据和房屋销售数据，同日，美联储还将发布最新政策会议记录。

“周三是放烟火的日子：零售销售、消费者价格指数、成屋销售和美联储10月29-30日会议记录将纷纷出炉，可能使公债交易变得很有看头，”Giddis表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.286

五年期公债 99-21/32 (+04/32) 1.322

10年期公债 100-20/32 (+08/32) 2.678

30年期公债 99-21/32 (+17/32) 3.769(完)

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