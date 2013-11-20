美国债市：公债收益率曲线趋陡，因预期美联储很可能继续保持低利率

* 10年期和30年公债收益率上涨，因预期美联储在短期内缩减购债
* 五年期和30年期公债收益率差走宽至两年来最阔水平
路透纽约11月20日 - 美国长债和短债收益率差周三走宽至逾两年来最阔水平，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场益发预期，联储即使在结束购债计划后，也很可能在未来几年保持利率在纪录低位。
指标10年期和30年期公债价格跌势加速，此前美联储10月会议记录显示，如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。
但短债价格上涨，令五年期和30年期公债收益率差走宽至255个基点，为2011年9月来最阔水平，因交易商加大押注联储将保持利率在纪录低位直至2016年或更晚。
“感觉是美联储正尝试引导市场相信，缩减购债不一定代表马上升息，”法国兴业银行美国公债交易商Sean Murphy说。
交易商表示，当周三公债收益率曲线走陡，一些原本押注公债收益率曲线将趋平的头寸触发止损单，也加剧长债的卖压。
公债收益率周三稍早攀升，此前美国圣路易斯联储总裁布拉德接受彭博电视访问时称，若美国11月就业报告强劲，将使美联储在12月开始缩减购债规模的可能性增加。
10年期公债 价格下跌24/32，收益率从周二尾盘的2.71%上升至2.80%，此为9月18日来最高。
30年期公债 价格大跌1-13/32，收益率报3.88%，此为9月11日来最高，周二报2.80%。
五年期公债 下跌1/32，收益率报1.37%，略高于周二的1.36%，盘中低见1.31%。
路透调查周三显示，分析师预期美联储将在明年3月开始缩减月度购债规模，在1月行动机率很小，但美联储在缩减购债时将承诺保持利率在纪录低位。
美联储会议记录也显示，多数与会委员认为下调超额准备金利率值得在某个阶段考虑。
-----------------------2026 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.274
五年期公债 99-14/32 (-02/32) 1.370
10年期公债 99-19/32 (-24/32) 2.797
30年期公债 97-08/32 (-1-25/32) 3.906(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 利棣儿；审校 徐文焰)