美国债市：公债价格反弹，扭转因缩减购债言论引发的跌势

* 美联储买入15.7亿美元2038-2043年到期公债

* 下周两年期、五年期和七年期公债发售将令市场承压

* 联储洛克哈特及乔治预计将在12月会议上讨论缩减刺激措施

路透纽约11月22日 - 美国较长期公债价格周五上涨，扭转本周稍早因担心美联储缩减刺激措施而引发的跌势。

本周收益率曲线转为2011年来最陡，较短期和较长期公债收益率差扩阔，因投资人认为美联储可能早至今年就缩减购债计划。

美联储何时可能放缓每月850亿美元的购债问题不仅对美国公债，而且对全球各个资产类别都已经成为关键因素。

“市场迅速扭转周三的走势，当时收益率曲线趋陡。”Cantor Fitzgerald美国公债策略师Justin Lederer表示。

周三在美联储会议记录显示，可能在下次会议上讨论缩减购债后，美国公债遭遇大举抛售。

但美联储官员强调，任何缩减购债决定都要取决于展现美国经济状况的数据。

如果美联储缩减购买较长期公债，长期利率势将上升。同时，美联储坚持官方短期利率将持低，一些分析师预计联邦基金利率将维持在近零水准直至2016年初。

在下周供应前，较短期公债变动不大。而指标10年期公债 升9/32，收益率报2.752%，周四尾盘报2.784%。

30年期长债 升26/32，收益率由3.884%降至3.838%。

周五，亚特兰大联储总裁洛克哈特向CNBC表示，会在美联储12月17-18日的下次货币政策会议上讨论是否缩减大规模购债。

洛克哈特表示，他相信美联储购买资产对经济的净影响是积极的，已经在帮助刺激就业增长和降低失业率上取得了“诸多进展”。2014年洛克哈特在联邦公开市场委员会(FOMC)将没有投票权。

堪萨斯城联储总裁乔治也表示，会在美联储下次会议上讨论是否缩减购债，且看来将把这一讨论列为例行的议程。

“每次会议上都会讨论。所以我也预计将继续讨论。”她在巴黎参加会议间隙称。

分析师表示，下周美国公债市场可能呈现区间波动，周四美国感恩节假期市场休市。

美联储周五买入15.7亿美元2038年5月15日至2043年2月15日到期公债。

下周美国财政部将发售两年期、五年期和七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (-01/32) 0.283

五年期公债 99-16/32 (+02/32) 1.354

10年期公债 99-32/32 (+09/32) 2.752

30年期公债 98-14/32 (+26/32) 3.838(完)

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