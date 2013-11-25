美国债市：公债微幅上涨，本周因感恩节假期交易日减少

* 财政部标售320亿美元两年期公债的得标利率为0.300%

* 美国10月成屋待完成销售跌至10个月低位

* 周四逢感恩节假期公债市场休市，周五提早收市

* 下周出炉的非农就业报告是市场关键因素

路透纽约11月25日 - 美国公债价格周一微幅上涨，此前公布的房屋数据弱于预期，本周预定公布的经济数据不多，周四为美国感恩节假期，令本周交易日减少。

美国10月成屋待完成销售连续第五个月减少，并跌至10个月低位，此为楼市放缓的最新迹象。

公债在该数据公布后小幅扩大涨幅，本周余下时间还有其他楼市数据出炉。分析师表示，他们较关注将公布的反映美国就业市场体质的数据，这些数据将对衡量美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来的政策行动至为重要。

全球市场全神贯注于美联储何时可能缩减每月850亿美元购债计划的线索上。

分析师表示，在美联储行动的时机明确前，市场仍将在区间交投。

Wilmington Broad Market Bond Fund投资组合经理Wilmer Stith说，“我们陷于当前交投区间，关注美联储是在12月，1月还是3月缩减刺激计划。”

Stith表示，他预期指标10年期公债收益率(殖利率)将继续留守在2.5-3%区间内。

围绕美联储未来政策方向的不确定性对债市注入风险。

预料明年初出任美联储主席的叶伦也可能令市场意外，尽管市场认为她属于温和派。

Metacapital Management LP创始人Deepak Narula表示，当美联储确实缩减其量化宽松政策时，可能选择谨慎路线。Narula旗下主要基金去年回报率超过40%。

“美联储很可能在缩减刺激计划上相当谨慎，”Narula在上周路透投资前景峰会上说。“所以，当美联储缩减甚至结束量化宽松政策时，也可能继续发表前瞻指引，”显示美联储在未来更长的一段时间将保持较低利率。

他补充说，短期利率受控，较长期利率则较容易波动。

指标10年期公债 价格升4/32，收益率从周五的2.754%下跌至2.741%。

30年期公债 上涨4/32，收益率报3.834%，周五尾盘报3.84%。

月底投资组合再平衡可能在接近本周稍晚支撑公债。基于指标指数的投资组合通常在大约月末时买入较长期公债。

分析师预期本周因交易日减少，市场将交投疏落，使下周出炉的非农就业报告对债市带来更大的影响。

路透调查显示，分析师预期在12月6日公布的11月非农就业岗位将增加18.5万个。

10月非农就业岗位增加20.4万个，优于预期，燃点市场臆测美联储在未来几个月将缩减购债，如果不是在今年底行动的话。

财政部今日标售320亿美元两年期公债，为本周标售的第一批公债。

两年期公债得标利率为0.300%，略低于市场预期。投标倍数为3.54，此为4月来最高。

财政部在本周稍后将标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (-) 0.287

五年期公债 99-18/32 (+02/32) 1.344

10年期公债 100-03/32 (+04/32) 2.741

30年期公债 98-17/32 (+04/32) 3.834(完)

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