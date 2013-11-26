修正-美国债市：公债价格上扬，因五年期公债标售获稳健需求

(更正：内文第一段“周三”应改为“周二”)

* 财政部标售350亿美元五年期公债获稳健需求

* 美国周三将标售290亿美元七年期公债

* 月底买盘提振标售需求

* 11月消费者信心指数意外回落

路透纽约11月26日 - 美国公债价格周二守住涨势，之前财政部标售350亿美元五年期公债获稳健需求，这是本周960亿美元新债供应的第二批。

五年期公债标售的得标收益率为1.34%，与标售前市场交易的水平基本一致。

今日的标售可能受助于月底前对低风险公债的需求，很多利用指数作为投资基准的投资组合经理通常在月底前调整其资金配置。

五年期公债 表现还得益于市场预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)几年内不会升息，即便已结束购债。

“近几个月，市场对五年期公债有需求。五年期公债的年期已足够长，即便美联储开始缩减购债，也不会受到影响，因此可以放心持有，”DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示。

财政部周三将标售290亿美元七年期公债。

周末前，市场成交量预计会萎缩，债市周四因感恩节假期休市，周五提前结束交易。

指标10年期公债价格 尾盘上扬9/32，收益率报2.70%，低于周一尾盘的2.74%。

30年期公债价格 攀升18/32美元，收益率报3.79%，低于周一尾盘的3.84%。

公债周二稍早上扬，因数据显示，美国11月消费者信心意外回落，经济咨商会消费者信心指数触及4月以来最低。

投资者密切关注经济数据，以便从中寻找经济复苏劲道的线索，这是判断美联储何时开始缩减购债的关键因素。

“消费者信心远不及预期。市场预估为信心增强，实际数据则为回落，”CRT Capital的高级债市策略师Ian Lyngen表示。

周二出炉的楼市数据喜忧参半，一项数据显示，9月单户房屋价格录得七年半来最大按年增幅，而另一项数据则显示房价升幅放缓。

“对这些数据进行分析比较后发现，抵押贷款利率反弹已拖累楼市复苏，”Mizuho Securities USA 的首席经济学家Steven Ricchiuto表示。

未来几周最受期待的数据是将于12月6日公布的11月就业人口数据。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+20/32) 0.297

五年期公债 99-24/32 (+06/32) 1.304

10年期公债 100-15/32 (+12/32) 2.698

30年期公债 99-11/32 (+27/32) 3.788(完)

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