美国债市：公债价格基本收平，下周有大量经济数据出炉

* 公债价格基本收平，部分月底买盘抵消市场稍早跌势

* 市场聚焦下周大量经济数据

* 投资人和银行在逆回购工具操作中释出220亿美元资金

路透纽约11月29日 - 美国公债价格周五收平，因月底买盘抵消了一些稍早的跌势，投资人将焦点转向下周经济数据，预计将为美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策前景提供新的线索。

美国公债盘中稍早在淡静交投中走软，许多交易商周五仍在休假。周四为美国感恩节假期，市场休市。

在下周大量经济数据公布前，投资人不愿大举建仓。下周五美国将公布11月非农就业报告。

“随着市场人士从感恩节假期回场，焦点将放在经济数据。”Jefferies分析师在周五的报告中写道。

投资人仔细研读经济数据，以寻找经济复苏的最新迹象，判断美联储何时可能认为经济成长足够强劲，可以开始缩减每月850亿美元的购债计划。

其他值得关注的经济数据包括周三的国际贸易数据、周四的国内生产总值以及周一和周三的供应管理协会(ISM)制造业和非制造业指数。

指标10年期公债 收低2/32，收益率报2.75%，周三尾盘报2.74%。

30年期长债 升2/32，收益率报3.81%，同周三尾盘变动不大。

周五，美联储逆回购工具带动的美国公债抵押品需求也回升。纽约联储从41家投标者中接受了220.18亿美元现金，这是其持续测试该工具的一部分。

在逆回购操作中，美联储透过从银行、大型货币市场共同基金等借入隔夜资金来暂时从金融体系中撤走现金，并提供给他们美国公债作为抵押品。银行和基金收取不高的隔夜利率，目前报5个基点。

下周，美联储每日都将买入美国公债，周二则分两次购买。本周在周二购买长债后暂停了回购。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 0.285

五年期公债 99-13/32 (-02/32) 1.372

10年期公债 100-01/32 (-03/32) 2.746

30年期公债 98-28/32 (-01/32) 3.813(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]