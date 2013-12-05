更正-美国债市：公债价格走低，因数据向好支持联储提前行动的预期

(更正：因译文有误，内文第二段中“收益率触及9月中以来最低”，应更正为“收益率触及9月中以来最高”)

* 乐观的ADP就业数据支持美联储将提前缩减购债的观点

* 新屋销售录得33年来最大月度百分比升幅

* 美国10年期公债收益率攀升至9月中以来最高

* 11月ISM服务业数据跌幅超过预期

* 美联储褐皮书显示，经济以“温和至适度的步伐”成长

路透纽约12月4日 - 美国公债价格周三大幅走低，因强劲的民间就业和新屋销售数据支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期提前缩减刺激规模的预期。

价格走低导致指标公债收益率触及9月中以来最高。短期和中期公债收益率攀升至约三周最高。

市场稍后企稳，因数据显示11月供应管理协会(ISM)服务业指数降幅超过预期，暗示服务业成长放缓，重燃对公债的部分买盘。

“市场正在消化美联储在12月或1月行动的可能性小幅增加的预期，”D.A. Davidson的公债交易部主管Mike Cullinane表示。

多数分析师预计，美联储从明年3月开始缩减购债规模，但部分分析师认为，如果就业数据强劲，美联储最早可能在12月或1月采取行动。

“缩减购债只是时间问题，但美联储希望在行动前看到更多数据，”TCW Group的投资组合经理Bret Barker表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，为一年来最大月度增幅，超出分析师预期的17.3万。

部分分析师根据ADP数据来调整其对政府就业报告的预估。美国劳工部将于周五1330 GMT发布11月非农就业报告。

接受路透调查的经济学家预计，11月美国非农就业岗位增加18万个，10月为增加20.4万。

美联储周三发布的褐皮书表示，随着经济以“温和至适度的步伐增长”，美国部分地区的雇主在10月至11月初期间加大招聘力度。

褐皮书可能支撑对10月非农就业岗位强劲增长的势头将延续至11月的观点。

支持美联储可能在2014年初之前缩减刺激计划的其他数据包括美国10月贸易赤字收窄，受助于出口额创纪录高位，以及10月新屋销售猛增25.4%，为1980年5月来最大月度升幅。

在公开市场，指标10年期公债 下跌15/32，收益率从周二尾盘的2.775%上升至2.842%，盘中触及9月中来最高的2.852%。

30年期公债 大跌逾一个大点，收益率报3.904%，高于周二尾盘的3.836%。

两年期/10年期公债收益率差走宽至2.55%，该收益率差反应投资人对美国经济成长的看法，根据路透数据，此为2011年7月来最宽水平。

“任何正面数据目前也很可能导致公债继续遭抛售，令收益率曲线走陡，”SG Corporate & Investment Bank美国利率策略部主管Mary Beth Fisher说。

如果11月非农就业报告显示就业市场继续稳健增长，将支持美联储很快缩减第三轮量化宽松政策的观点。

抵押贷款支持证券(MBS)价格也下跌，因担忧美联储将缩减购债。房利美票息为3.5%的30年期MBS 价格下跌12/32，收益率报3.512%，较周二上升5个基点。

美联储在周三买入31.8亿美元2022-2023年到期公债，为第三轮量化宽松政策在12月操作的一部份。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.293

五年期公债 99-03/32 (-08/32) 1.441

10年期公债 99-07/32 (-18/32) 2.841

30年期公债 97-09/32 (-1-06/32) 3.905(完)

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