美国债市：公债收益率触及三个月高位，数据强劲巩固联储缩减购债预期

* 公债收益率升至9月来最高，因GDP数据强劲且初请失业金人数减少

* 10年期公债收益率突破2.85%的技术支撑位

* 美联储买入15.8亿美元2039-2043年到期公债

路透纽约12月5日 - 美国公债收益率周四升至三个月高位，此前美国公布的经济成长和就业数据强于预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将很快会缩减购债的预期。投资人关注周五美国公布的关键就业数据。

美国公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。

另外，美国劳工部公布，上周初请失业金人数也连续第三周减少，降2.3万人至29.8万人。

周五美国将公布非农就业报告，路透访查的90位分析师预估中值为，11月非农就业岗位将增长18万。

一些交易商现揣测，就业数据可能更为强劲，增幅将超过20万，该数据可能足以令美联储更快宣布缩减购债。

“债市表现显示缩减购债开始进入倒计时，”ISI Group债市策略师Stan Shipley称。

指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.859%，盘中一度触及9月18日来最高的2.874%，突破技术支撑位2.85%。

30年期长债 跌3/32，收益率报3.910%。

许多投资人认为美联储最有可能开始缩减购债的时机是在明年3月，但随着美国经济数据的改善，越来越多的投资人押注美联储将在1月采取行动，甚至有投资人预计美联储也有可能在12月17-18日会议上就会宣布。

“仍有投资人认为在12月缩减购债的可能性犹存，”法国兴业银行美国公债交易员Sean Mruphy称。

不过他补充道，在1月宣布的可能性更大，因美联储可能不愿冒在年底前影响流动性的风险。

周四的数据显示经济积极的一面，第三季经济增幅较初值更大，因企业大规模积累库存，但潜在的国内需求仍迟滞。

今明两年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权的亚特兰大联储银行总裁洛克哈特警告，不要过分看重这一数据。

“我不准备将上修的第三季经济成长数据解读为经济处于更强劲趋势。我认为我们仍在相对温和的经济成长之路上，”他周四表示。

上周初请失业金人数也意外减少，这是就业市场复苏充满希望的迹象。

美联储周四买入15.8亿美元2039-2043年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-) 0.297

五年期公债 98-30/32 (-04/32) 1.470

10年期公债 99-02/32 (-05/32) 2.859

30年期公债 97-06/32 (-03/32) 3.910(完)

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