修正-美国债市：公债收益率下滑，五年期公债标售需求强劲

(更正：正文第三段应为”道明证券利率策略师“，而非”道明证券里拉策略师“)

* 财政部发售350亿美元五年期公债，需求强劲

* 美国发售130亿美元两年期浮息债

* 美联储买入26.3亿美元2021-2024年到期公债

路透纽约3月26日 - 美国公债价格周三延续升势，此前美国财政部发售的350亿美元五年期新债获得基金经理人等投资者的踊跃认购。

间接投标得标比率达到50.9%，但一级市场交易商得标比率仅占25.9%，远低于之前四次五年期公债标售均值47%。此次标售得标利率为1.715%，较标售前二级市场交易水准低约1.5个基点。

“需求良好，交易商得标比率非常低...看来有许多基金需求和海外需求。”道明证券的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

美国财政部将在周四发售290亿美元七年期公债，为本周960亿美元新债标售的最后一批。不过七年期公债标售的需求程度仍不确定，因同七年期公债相比，五年期公债通常获得包括央行在内买家更多的支持。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周三表示，美联储可能在结束目前购债计划后六个月升息，暗示可能早至明年春季加息后，中短期公债表现最差。

这令部分投资人担心收益率可能必须进一步上升才能吸引担心加息的买家。同时收益率近期上升也令公债更具吸引力，特别是对在季末平衡投资组合的投资人。

五年期公债 尾盘升8/32，收益率报1.67%，周三稍早报1.74%。该收益率周二一度高见1.77%，为1月9日来首见，叶伦讲话前该收益率还在约1.54%。

七年期公债 升11/32，收益率报2.25%，周三稍早报2.32%，叶伦讲话前报2.16%。

根据标售前的市场交易水准，交易商预计七年期新债的得标利率为2.26%。

美国指标10年期公债 升15/32，收益率报2.69%，周二尾盘报2.74%。

对周三130亿美元两年期浮息公债的需求是自1月推出以来最弱，认购倍数仅为4.67，2月为5.29，1月为5.67。非一级市场交易商得标比率约为37%，2月和1月分别为45%和47%。

随着投资人继续出脱收益率曲线趋平交易，收益率曲线也小涨。

美国10年期公债较可比德债利差扩阔至2006年来最宽，此前欧洲央行官员周二表示，欧洲央行可以采取多个措施压制欧元强势和应对通缩风险。欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，负存款利率是压制欧元强势的一个选项，且欧洲央行可能会从银行购入贷款或其他资产，以帮助支撑欧元区经济。

根据路透数据，美国10年期公债较可比德债利差周三盘初扩阔至1.188个百分点，周二尾盘报1.176个百分点。

周三，美联储买入26.3亿美元2021-2024年到期公债，周四将买入37.5亿至45亿美元2018-2019年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+07/32) 0.442

五年期公债 99-06/32 (+08/32) 1.671

10年期公债 100-16/32 (+12/32) 2.692

30年期公债 101-16/32 (+21/32) 3.543(完)

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