美国债市：公债收益率下滑，七年期公债标售获强劲需求

* 美国财政部标售290亿美元七年期公债

* 五年期/30年期公债收益率差为2009年来最窄

* 美联储买入42.2亿美元2019年到期公债

路透纽约3月27日 - 美国公债收益率周四保持在较低水准，此前美国财政部标售290亿美元七年期新债获得强劲需求，这是本周960亿美元新债发售的最后一批。

今日七年期新债标售得标利率为2.258%，较标售前二级市场交易水准低逾1个基点。

包括一些央行和大型资产经理人的直接投标得标率为33%，高于19%的均值。

“1月和2月的近期标售显示投资基金需求尤为强劲...我认为目前的情况是对中期公债仍有投资基金需求。”Stone McCarthy Research Associated固定收益分析师John Canavan表示。

近期公债收益率上升可能吸引投资人，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦上周表示，美联储可能在结束目前购债计划后六个月升息，暗示可能早至明年春季加息。

“尽管过去两日出现了一些修正，但目前的收益率水准仍较之前看到的水准更有吸引力，感觉市场认为美联储会议后的即时反应已经耗尽动能。”Canavan称。

七年期公债 跌1/32，收益率报2.26%，从周一触及的三个月高位2.34%回落，但仍高于叶伦讲话前的2.14%区域。

五年期较30年期公债收益率差 周四收窄至179个基点，为五年最窄。自叶伦讲话后，中期公债表现一直不及较长期公债，因投资人在适应提前升息的可能性。

本周接近季末，对公债的需求也扶助标售结果。乌克兰紧张局势持续以及美股走势挣扎刺激的避险买盘对公债价格也有支撑。

“公债买盘部分是因地缘政治，部分是因股市。”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。

在美国公布数据显示经济稳步成长，上周初请失业金人数意外减少至约四个月最低后，公债收益率一度上升。

美国去年第四季经济成长环比年率由2.4%的初值上修为2.6%的终值，反映出消费者支出较之前估值更为强劲。

美国指标10年期公债 升4/32，收益率报2.69%，数据公布后一度升至2.72%。

周四，美联储买入42.2亿美元2019年到期公债，周五将买入10亿至12.5亿美元2036-2044年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-) 0.450

五年期公债 99-18/32 (+13/32) 1.715

10年期公债 100-19/32 (+06/32) 2.683

30年期公债 101-27/32 (+15/32) 3.525(完)

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