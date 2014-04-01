美国债市：长期公债收益率小涨，因美国制造业数据强劲

* 美国3月ISM数据显示制造业扩张

* 中期公债收益率持稳，受助于叶伦讲话

* 交易商关注周五将公布的美国就业数据

路透纽约4月1日 - 美国长期公债收益率周二攀升，因美国制造业数据强劲，而中期公债收益率持稳，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦近期的讲话力挺联储宽松货币政策。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，3月制造业活动增长连续第二个月加速，因尽管就业增长放缓，但生产反弹。3月制造业指数小升至53.7，预估为54.0，2月为53.2。

“总体而言，数据显示的负面基调有所减弱，”法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Aaron Kohli表示。年初冬季严寒天气拖累美国经济活动。

向好的制造业数据推高长期公债收益率，Kohli说。长期公债价格通常因经济数据乐观而走低，因乐观数据暗示经济成长和通胀加速，相对于短期公债，长期公债价值因此受到的打击更大。

30年期公债价格 跌24/32，收益率报3.6%，周一尾盘收益率为3.56%。指标10年期公债价格 跌9/32，收益率报2.76%，周一尾盘为2.72%。

另外，中短期公债价格基本持稳，因市场认为美联储主席叶伦周一讲话的立场较之前的讲话更加温和。

叶伦周一在芝加哥的一个社区投资大会上力挺联储的宽松货币政策，抵销了3月19日在记者会上立场更为强硬的讲话的影响。

叶伦在3月19日的讲话中暗示，美联储可能较预期提前升息，这引发投资者抛售公债，尤其是中短期公债。

叶伦的讲话提振投资者风险胃纳，从而导致长期公债面临抛压，而中短期公债收益率持稳，美银美林美国利率策略师Shyam Rajan表示。

五年期公债价格 基本持稳，收益率报1.74%，周一尾盘为1.73%。两年期公债价格 尾盘基本持平，收益率为0.43%。

交易商还静待周五出炉的美国3月就业报告，数据可能强劲，并可能引发更大规模的长期公债卖盘。路透对经济学家的调查预估中值为，3月就业岗位增加19.5万个，高于2月的17.5万个。

“投资者宁愿等到周五就业数据公布后再大举建仓，”美银美林的Rajan在谈到周二公债收益率波幅有限时称。

美联储今日购买10.2亿美元2036年2月和2043年2月到期的公债，此举对公债的影响不大。

美国股市标普500指数周二触及纪录收盘高位，因制造业数据强劲显示美国经济增长在严冬后逐步累积动能。

-----------------------1904 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-) 0.434

五年期公债 99-14/32 (-02/32) 1.741

10年期公债 99-29/32 (-10/32) 2.761

30年期公债 100-13/32 (-25/32) 3.603(完)

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