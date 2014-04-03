美国债市：长期公债收益率回落，市场静待非农就业报告

* 美国初请失业金人口增幅超预期

* 美国贸易逆差扩阔，因出口疲弱

* 交易商关注周五出炉的美国就业数据

路透纽约4月3日 - 较长期美国公债收益率周四小幅走低，因数据显示，上周初请失业金人口增幅超预期，使市场在周五月度就业数据公布前出现些许不安情绪，从而引发对公债的避险买需。

美国劳工部称，截至3月29日当周初请失业金人数增加1.6万，经季节性调整后为32.6万，超过分析师预期的31.7万。

在备受关注的就业报告公布前，数据引发投资者不安。分析师预计，3月非农就业岗位增加20万，2月为增加17.5万。失业率预计将下降0.1个百分点，至6.6%。

20万的增幅将是四个月来最大。

周四商务部公布的另一项数据显示，2月贸易逆差扩阔7.7%，至423亿美元，为9月以来最大，因出口降至五个月来最低水平。数据拖累长期公债收益率小跌。

初请失业金和贸易逆差数据拖累长期公债收益率小跌，Calvert Investments的固定收益投资组合经理Vishal Khanduja表示。

30年期公债价格 上扬14/32，收益率报3.62%，周三尾盘为3.65%。10年期公债价格 基本持平，收益率报2.79%。

周四长期公债收益率走低标志着市场人气较过去一周发生改变。3月27日至周三，30年期公债收益率攀升约14个基点，部分因经济数据向好，和市场预期周五出炉的就业数据将十分强劲。

“市场已基本消化了就业报告将很亮丽的预期，但投资者开始重新考量这一预期，”LPL Financial的固定收益率策略师Anthony Valeri表示。

尽管数据显示3月美国服务业成长加速，长期公债收益率仍小幅回落。美国供应管理协会(ISM)周四公布，3月非制造业指数升至53.1，略低于53.5的预期，但稳超2月的51.6。

“可能投资者希望(ISM非制造业指数)将在2月的基础上更强劲地反弹，”Valeri在谈到公债收益率对ISM数据反映冷淡时称。

交易商将密切关注周五的就业报告，从中寻找寒冷天气年初拖累经济表现后经济前景改善的迹象，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)未来货币政策走向的线索。美联储主席叶伦在3月19日暗示，联储可能较预期提前升息。

美联储今日购买10.8亿美元2040年8月至2043年2月到期的公债。

美国股市周四走低，受累于生物科技股和动能股急跌。指标标普500指数 收跌0.11%。稍早，道指和标普500指数触及日内纪录高位。

-----------------------1939 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.454

五年期公债 99-07/32 (+01/32) 1.789

10年期公债 99-20/32 (+03/32) 2.794

30年期公债 100 (+14/32) 3.625(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]