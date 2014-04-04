美国债市：公债收益率下滑，就业数据缓和了提前升息忧虑

* 美国3月非农就业岗位增加19.2万

* 美国3月失业率持平在6.7%

* 中期公债收益率跌幅最大

路透纽约4月4日 - 美国公债收益率周五下滑，此前美国公布的3月就业报告略逊预期，中期公债收益率跌幅最大，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息的担忧缓解。

美国劳工部周五报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，预估为增加20.0万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%，保持在五年低位附近，预估为6.6%。

“市场感到失望，”BMO Capital Markets固定收益策略师Dimitri Delis表示。

“美联储升息的时间可能要比我们之前预估的推迟一些。数据应该要更强劲一些，”他表示。

在美联储主席叶伦3月19日暗示，美联储可能较预期提前升息后，中短期公债收益率大涨。但叶伦在3月31日的讲话对通胀的态度转趋温和，为美联储经济支撑措施辩护。

市场认为中短期公债对升息最为敏感。五年期公债收益率周五下挫约8个基点，录得1月底来最大跌幅。

交易商表示，尽管数据缓和了美联储很快升息的忧虑，但也足以令美联储维持缩减购债计划。叶伦表示，美联储需要维持高度宽松的货币政策一段时间，以消除就业市场的闲置劳动力。

就业报告进一步显示出美国经济在之前遭遇寒冬束缚后的韧性。美国劳工部上修了1月和2月数据，增幅较之前公布的多了3.7万。

德意志银行首席美国分析师Joseph LaVorgna表示，“毫无疑问，我们正走出冬季阴霾。”

七年期美国公债 升17/32，收益率报2.3%，周四尾盘报2.38%。五年期公债 升12/32，收益率报1.71%，周四尾盘报1.79%。

10年期公债价格 涨16/32，收益率报2.73%，周四尾盘为2.79%。 30年期公债价格 上扬20/32，收益率报3.59%，周四尾盘为3.63%。

美股三大股指周五大跌，Nasdaq指数 重挫超过2%，因动能股连续第二日遭抛售。道琼工业指数 和标普500指数 在盘中创下纪录高位后也大幅回撤。

下周，交易商将关注美联储周三公布的3月货币政策会议记录，以寻找美联储想法的更多线索。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+02/32) 0.419

五年期公债 99-20/32 (+12/32) 1.707

10年期公债 100-06/32 (+17/32) 2.730

30年期公债 100-21/32 (+21/32) 3.590(完)

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