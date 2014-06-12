美国债市：公债价格跳升，因美国30年期公债标售获强劲需求

* 美国5月零售销售和上周初请失业金人口数据推高公债

* 美国30年期公债标售需求强劲，扶助提振债市

* 伊拉克紧张局势升级，刺激避险买盘

路透纽约6月12日 - 美国公债价格周四大涨，因30年期公债标售获强劲需求，在一定程度上缓解了对长期公债需求正逐步减弱的担忧。

美国经济数据不及预期，以及风险胃纳降低也扶助支撑债市的涨势。美国股市周四走低。美国30年期和10年期公债收益率跌至一周低位。

对30年期公债标售的需求总体强劲，盖过了本周稍早三年期和10年期公债标售需求平平对市场造成的拖累，扶助债市延续涨势。

30年期公债标售的得标利率较投标截止前市场利率低两个基点。今日标售的投标倍数为2.69，为2013年2月以来同类公债标售最高，也高于5月标售2.09的投标倍数和2.35的平均投标倍数。

包括海外央行在内的间接投标得标率为51.8%，为2006年财政部恢复30年期公债标售以来最大，且高于上月标售中40.4%的占比和41.1%的均值。

“未来仍有对长期公债的需求，”瑞士信贷驻纽约的利率策略师Michael Chang表示，“如果收益率在目前的基础上小幅攀升，(10年期公债收益率)回升至近期2.75%区间的高端，买家将会进场。”

Chang还表示，公债价格上扬还受助于伊拉克的紧张局势。伊拉克紧张局势还扶助推高油价。

来自基地组织分支的逊尼派反叛武装周三迅速占领了伊拉克第二大城市摩苏尔，周四包围了位于北部城镇Baiji的该国最大炼油厂，并往南向首都巴格达进发。

在下午的交易中，指标10年期公债价格 上扬15/32，收益率报2.584%，周三尾盘报2.641%，盘中触及一周低位2.579%。

美国30年期公债价格 上扬逾1个大点，收益率报3.408%，盘中触及一周低位3.404%。

稍早公布的美国零售销售和上周初请失业金人口数据不佳，也推低公债收益率。

周四公布的数据显示，美国5月零售销售增幅不及预期，上周初请失业金人口增加。数据并未给市场造成很大的影响，看似不会导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)改变首次升息时间。

“美国经济仍处在一种勉强维持的状态，总体而言对债市有利，”野村证券驻纽约的利率策略师Stanley Sun表示，“收益率还不错，只要数据未出现反弹，就没有理由卖出。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.423

五年期公债 99-08/32 (+06/32) 1.660

10年期公债 99-08/32 (+15/32) 2.588

30年期公债 99-11/32 (+1-03/32) 3.410(完)

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