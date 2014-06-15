重温稿-美国债市：公债价格在清淡交投中小跌，关注美联储下周会议

* 升息预期拖累公债价格

* 伊拉克局势紧张，美国公债跌势受限

* 关注下周美联储货币政策会议

路透纽约6月13日 - 美国公债价格周五下滑，交投清淡，受英债大跌拖累，此前英国央行总裁卡尼表示可能较预期更早升息，且市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能也较之前预期更早升息。

公债收益率在连跌两日后普涨，中短期公债的卖压要比长债卖压重，较短期公债表现逊于较长期公债，因它们对美联储政策调整更为敏感。

“部分10年期/30年期公债、五年期/30年期公债收益率曲线交易被出脱，”CRT Capital高级公债交易员Ian Lyngen表示，反映对美联储收紧政策的担忧。

投资人目前关注下周美联储为期两日的货币政策会议，预计将会进一步缩减每月购债规模。一些投资人还预计美联储对经济的看法会更为积极。

但美国公债价格跌幅受限，因伊拉克紧张局势升级。美国国务卿克里周五表示，他预计美国总统奥巴马很快会决定美国政府将采取何种措施应对伊拉克伊斯兰逊尼派激进组织叛军的迅速推进。

英国央行总裁卡尼周四暗示，可能会较市场原本预期的更早升息，触动海外市场美债的跌势。

英债价格下挫，两年期英债收益率 升至0.903%，为约三年最高。

纽约尾盘，美国10年期公债 跌5/32，收益率报2.604%，周四尾盘报2.605%。

美国30年期公债 跌3/32，收益率报3.414%，周四尾盘报3.418%。

五年期和七年期公债跌幅较大，五年期公债 跌6/32，收益率由1.689%升至1.694%。七年期公债 跌6/32，收益率由2.202%升至2.204%。

美国公布较预期疲弱的经济数据后，美国公债收益率从日高回落。

美国劳工部周五公布，美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月意外下降0.2%，4月为增长0.6%。数据显示通胀压力仍温和。

汤森路透/密歇根大学6月消费者信心指数初值为81.2，分析师预估中值为83.0，5月终值为81.9。

-----------------------2009 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.455

五年期公债 99-03/32 (-05/32) 1.695

10年期公债 99-03/32 (-05/32) 2.604

30年期公债 99-08/32 (-04/32) 3.415(完)

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