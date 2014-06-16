美国债市：公债价格大多持稳，经济数据强劲抵消伊拉克局势引发的避险买盘

* 公债价格一度因伊拉克和乌克兰的紧张局势带动避险买盘上涨

* 美国经济数据强劲，公债价格缩减涨幅

* 市场聚焦美联储周三会议

* 五年期/30年期公债收益率曲线为2009年来最平

路透纽约6月16日 - 美国公债价格周一大多持平，因美国公布的经济数据强劲，抵消稍早因伊拉克和乌克兰紧张局势带动的避险买盘。

美国5月制造业产出增长稳健，因生产全面增加，巩固了对本季经济成长将强劲反弹的预期。

这令公债回吐了稍早避险买盘带动的升幅。伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。消息带动对美债的避险需求。

俄罗斯天然气出口商Gazprom 周一也减少了对乌克兰的供应，因乌克兰未能在截止日期前付清天然气账单，争端可能影响俄罗斯对欧洲其他国家的天然气供应。

“因伊拉克和乌克兰的局势发展，在海外市场有合理的避险买盘，全球股市也承受相当的压力，这带动对较长期美债的买盘，”CRT Capital高级公债交易员Ian Lyngen表示。

“工业生产数据公布后，美债回吐了一部分升幅，”Lyngen还表示。

纽约州6月制造业数据也上涨，美国建筑商信心今年首次上涨。

指标10年期公债 升1/32，收益率报2.60%，稍早一度跌至2.58%。

30年期长债 升9/32，收益率报3.40%，稍早低见3.35%。

尽管长债上涨，但短债仍小幅走软，因担心央行可能比一些投资人原本预期的更接近升息。

英国央行总裁卡尼上周四暗示，可能会较市场原本预期的更早升息，英国可能成为自2008年金融危机以后首个收紧货币政策的主要经济体。

五年期/30年期公债收益率差在海外市场收窄至五年新低165个基点。

投资人本周的下一焦点就是美联储周三的货币政策声明，预计将宣布继续缩减购债规模，并下调经济成长预估。

“他们将下调经济成长预估，但可能也将下调失业率预估，因失业率降速要比预期来的快，所以这会颇为正面，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

美联储周一买入27亿美元2018-2019年到期公债，周二将购入8.5-11亿美元2036-2044年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.468

五年期公债 99-02/32 (-01/32) 1.700

10年期公债 99-04/32 (+01/32) 2.601

30年期公债 99-16/32 (+06/32) 3.402(完)

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