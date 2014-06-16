美国债市：公债价格大多持稳，经济数据强劲抵消伊拉克局势引发的避险买盘

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
* 公债价格一度因伊拉克和乌克兰的紧张局势带动避险买盘上涨
* 美国经济数据强劲，公债价格缩减涨幅
* 市场聚焦美联储周三会议
* 五年期/30年期公债收益率曲线为2009年来最平
路透纽约6月16日 - 美国公债价格周一大多持平，因美国公布的经济数据强劲，抵消稍早因伊拉克和乌克兰紧张局势带动的避险买盘。
美国5月制造业产出增长稳健，因生产全面增加，巩固了对本季经济成长将强劲反弹的预期。
这令公债回吐了稍早避险买盘带动的升幅。伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。消息带动对美债的避险需求。
俄罗斯天然气出口商Gazprom 周一也减少了对乌克兰的供应，因乌克兰未能在截止日期前付清天然气账单，争端可能影响俄罗斯对欧洲其他国家的天然气供应。
“因伊拉克和乌克兰的局势发展，在海外市场有合理的避险买盘，全球股市也承受相当的压力，这带动对较长期美债的买盘，”CRT Capital高级公债交易员Ian Lyngen表示。
“工业生产数据公布后，美债回吐了一部分升幅，”Lyngen还表示。
纽约州6月制造业数据也上涨，美国建筑商信心今年首次上涨。
指标10年期公债 升1/32，收益率报2.60%，稍早一度跌至2.58%。
30年期长债 升9/32，收益率报3.40%，稍早低见3.35%。
尽管长债上涨，但短债仍小幅走软，因担心央行可能比一些投资人原本预期的更接近升息。
英国央行总裁卡尼上周四暗示，可能会较市场原本预期的更早升息，英国可能成为自2008年金融危机以后首个收紧货币政策的主要经济体。
五年期/30年期公债收益率差在海外市场收窄至五年新低165个基点。
投资人本周的下一焦点就是美联储周三的货币政策声明，预计将宣布继续缩减购债规模，并下调经济成长预估。
“他们将下调经济成长预估，但可能也将下调失业率预估，因失业率降速要比预期来的快，所以这会颇为正面，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
美联储周一买入27亿美元2018-2019年到期公债，周二将购入8.5-11亿美元2036-2044年到期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.468
五年期公债 99-02/32 (-01/32) 1.700
10年期公债 99-04/32 (+01/32) 2.601
30年期公债 99-16/32 (+06/32) 3.402(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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