美国债市：公债收益率上涨，因美国5月通胀升幅高于预期

* 公债价格下滑，因通胀高于预期

* CPI数据令投资人担心美联储对通胀更为强硬

* 美联储开始货币政策会议，市场聚焦周三声明

* 美联储买入10.3亿美元2036-2044年到期公债

路透纽约6月17日 - 美国公债价格周二下滑，此前美国公布的5月消费者物价指数(CPI)显示通胀录得逾一年最大升幅，这可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多信心，在本周货币政策会议上采取更强硬的基调。

美国劳工部周二公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，扣除食品和能源的核心CPI较上月增长0.3%，分别为2013年2月和2011年8月以来最大增幅。

随着经济成长持续，低通胀对美联储升息能力上造成了影响。通胀上升可能被视为能给美联储更多政策灵活性，尽管美联储关注的主要通胀指标仍在2%美联储目标之下。

投资人聚焦周三美联储的货币政策声明，预计美联储将宣布继续缩减购债规模。

投资人将仔细研读联邦公开市场委员会(FOMC)的每一位委员对政策何时和多快收紧的预期时间表，以及美联储主席叶伦有关升息或经济闲置的讲话。美联储发布声明后，叶伦将讲话。

自上周四英国央行总裁卡尼意外表示，英国可能成为自2008年金融危机以后首个收紧货币政策的主要经济体后，投资人对央行变得对通胀更为强硬愈发谨慎。

“通胀较市场预期强劲得多，许多投资人认为这可能令明日美联储的基调也更为强硬。”巴克莱全球通膨保值研究部门主管Michael Pond表示。

“美联储对低通胀很有耐心，因他们认为这是受暂时性因素影响，近期数据证明他们是对的。暂时性因素在消退。”Pond表示。

指标10年期公债 跌13/32，收益率报2.65%，周一尾盘报2.60%。

30年期长债 下挫24/32，收益率报3.44%，周一尾盘报3.40%。

对美联储政策高度敏感的两年期公债收益率 也升至4月4日来最高的0.48%。

市场预计美联储还可能下调经济成长预估，如果预期美联储会维持利率在纪录低点更长时间，这可能提振公债价格，刺激新的空头回补。

美联储周二买入10.3亿美元2036-2044年到期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.480

五年期公债 98-26/32 (-08/32) 1.750

10年期公债 98-23/32 (-14/32) 2.650

30年期公债 98-26/32 (-26/32) 3.440(完)

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