美国债市：公债收益率上涨，因美国5月通胀升幅高于预期

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 公债价格下滑，因通胀高于预期
* CPI数据令投资人担心美联储对通胀更为强硬
* 美联储开始货币政策会议，市场聚焦周三声明
* 美联储买入10.3亿美元2036-2044年到期公债
路透纽约6月17日 - 美国公债价格周二下滑，此前美国公布的5月消费者物价指数(CPI)显示通胀录得逾一年最大升幅，这可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多信心，在本周货币政策会议上采取更强硬的基调。
美国劳工部周二公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%，扣除食品和能源的核心CPI较上月增长0.3%，分别为2013年2月和2011年8月以来最大增幅。
随着经济成长持续，低通胀对美联储升息能力上造成了影响。通胀上升可能被视为能给美联储更多政策灵活性，尽管美联储关注的主要通胀指标仍在2%美联储目标之下。
投资人聚焦周三美联储的货币政策声明，预计美联储将宣布继续缩减购债规模。
投资人将仔细研读联邦公开市场委员会(FOMC)的每一位委员对政策何时和多快收紧的预期时间表，以及美联储主席叶伦有关升息或经济闲置的讲话。美联储发布声明后，叶伦将讲话。
自上周四英国央行总裁卡尼意外表示，英国可能成为自2008年金融危机以后首个收紧货币政策的主要经济体后，投资人对央行变得对通胀更为强硬愈发谨慎。
“通胀较市场预期强劲得多，许多投资人认为这可能令明日美联储的基调也更为强硬。”巴克莱全球通膨保值研究部门主管Michael Pond表示。
“美联储对低通胀很有耐心，因他们认为这是受暂时性因素影响，近期数据证明他们是对的。暂时性因素在消退。”Pond表示。
指标10年期公债 跌13/32，收益率报2.65%，周一尾盘报2.60%。
30年期长债 下挫24/32，收益率报3.44%，周一尾盘报3.40%。
对美联储政策高度敏感的两年期公债收益率 也升至4月4日来最高的0.48%。
市场预计美联储还可能下调经济成长预估，如果预期美联储会维持利率在纪录低点更长时间，这可能提振公债价格，刺激新的空头回补。
美联储周二买入10.3亿美元2036-2044年到期公债。
-----------------------1842 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-26/32 (-01/32) 0.480
五年期公债 98-26/32 (-08/32) 1.750
10年期公债 98-23/32 (-14/32) 2.650
30年期公债 98-26/32 (-26/32) 3.440(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选