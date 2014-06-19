美国债市：公债价格下滑，因TIPS标售需求疲弱及在美联储会议后有仓位调整

* 公债价格下滑，因在美联储会议后投资人调整仓位

* 美国财政部发售70亿美元30年期TIPS，需求疲弱

* 收益率曲线趋陡，投资人出脱收益率趋平交易

路透纽约6月19日 - 美国公债价格周四下滑，此前美国财政部标售的70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)需求疲弱。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月货币政策会议声明对通胀的基调较预期温和，投资人调整仓位也令公债价格走软。

此次TIPS标售得标利率为1.116%，较标售前市场交易收益率高约3个基点。

“比我们预想得要疲弱得多，”法国兴业银行美国公债交易员Rick Klingman表示。

周四早，美国公债价格上扬，因原本预计美联储对通胀基调更为强硬的投资人回补空头，但之后公债价格回软。

周二强于预期的消费者物价指数令一些投资人预计美联储会暗示升息可能较之前预期来得更早。

较长期公债收益率曲线周四趋陡，因投资人出脱美联储会议前建立的收益率曲线进一步趋平的押注，并增加曲线会进一步攀升的押注。

五年期公债较30年期公债收益率曲线 趋陡至177个基点，周一曾跌至五年低点165基点。

指标10年期公债 跌11/32，收益率报2.63%，稍早低见2.57%。

五年期公债 下滑2/32，收益率报1.69%，稍早报1.65%。

30年期长债 重挫1-6/32，收益率由3.40%升至3.47%。

美联储周四将买入25.1亿美元2022-2024年到期公债。

美国财政部表示，下周将发售940亿美元两年期、五年期和七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.460

五年期公债 99-03/32 (+04/32) 1.690

10年期公债 98-30/32 (-03/32) 2.624

30年期公债 98-11/32 (-26/32) 3.464(完)

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