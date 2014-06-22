重温稿-美国债市：公债收益率多数小涨，因预计美联储对通胀的容忍度上升

(重温稿)

* 多数公债收益率小涨，市场关注通胀

* 聚焦下周经济数据

* 美国下周将发售940亿美元两年期、五年期和七年期公债

* 出现一些空头回补，收益率缩减涨幅

路透纽约6月20日 - 美国公债收益率周五多数小涨，但长债价格上扬，因投资人关注通胀忧虑，两天前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布政策声明，淡化了对近期消费者物价压力上升的因素。

美联储在6月会议上对通胀的基调较许多投资人预想的更为温和，导致交易仓位出现波动调整，尽管指标10年期公债收益率周五收盘水准较美联储会议前变动不大。

长债收益率曲线周五盘初升至两周高位，因投资人关注通胀上升的前景，之后对30年期公债的买盘抹去了部分走势。

“我认为可能美联储会让通胀升得再高一些，也不会升息。”BNY Mellon美国公债交易部门董事总经理Dan Mulholland表示。

周五公布的数据显示，能源成本上升将加拿大5月通胀年率推升至27个月高位2.3%。

今年美国公债收益率下滑，尽管原先市场普遍预期会上涨，去年年底押注公债下跌的投资人回补空头是公债价格上扬的主要推动力。

不过，一些投资人近期一直在出脱那些亏钱的仓位，可能引发公债走软。

“我们感觉有一些空头回补，这意味着仓位变得更均衡，这符合过去几日收益率小涨的情况。”瑞银利率策略师Boris Rjavinski表示。

“被这些坏的作空交易套牢的投资人开始意识到未来几周都不会有大的缓解，”Rjavinski称。

指标10年期公债 跌1/32，收益率报2.63%，周四尾盘报2.62%，年初该收益率报3%。

五年期公债较30年期公债收益率曲线 趋平至175个基点，稍早升至179基点的两周高位，周一曾触及五年低点165基点。

投资人将关注下周一系列经济数据，包括楼市、制造业、耐用品订单、消费者信心和国内生产总值(GDP)。

美国财政部下周也将发售940亿美元新债，包括周二发售300亿美元两年期公债、周三的350亿美元五年期公债和周四的290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.464

五年期公债 99-02/32 (-02/32) 1.699

10年期公债 98-29/32 (-01/32) 2.626

30年期公债 98-16/32 (+03/32) 3.456(完)

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