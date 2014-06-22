重温稿-美国债市：公债收益率多数小涨，因预计美联储对通胀的容忍度上升

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
(重温稿)
* 多数公债收益率小涨，市场关注通胀
* 聚焦下周经济数据
* 美国下周将发售940亿美元两年期、五年期和七年期公债
* 出现一些空头回补，收益率缩减涨幅
路透纽约6月20日 - 美国公债收益率周五多数小涨，但长债价格上扬，因投资人关注通胀忧虑，两天前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布政策声明，淡化了对近期消费者物价压力上升的因素。
美联储在6月会议上对通胀的基调较许多投资人预想的更为温和，导致交易仓位出现波动调整，尽管指标10年期公债收益率周五收盘水准较美联储会议前变动不大。
长债收益率曲线周五盘初升至两周高位，因投资人关注通胀上升的前景，之后对30年期公债的买盘抹去了部分走势。
“我认为可能美联储会让通胀升得再高一些，也不会升息。”BNY Mellon美国公债交易部门董事总经理Dan Mulholland表示。
周五公布的数据显示，能源成本上升将加拿大5月通胀年率推升至27个月高位2.3%。
今年美国公债收益率下滑，尽管原先市场普遍预期会上涨，去年年底押注公债下跌的投资人回补空头是公债价格上扬的主要推动力。
不过，一些投资人近期一直在出脱那些亏钱的仓位，可能引发公债走软。
“我们感觉有一些空头回补，这意味着仓位变得更均衡，这符合过去几日收益率小涨的情况。”瑞银利率策略师Boris Rjavinski表示。
“被这些坏的作空交易套牢的投资人开始意识到未来几周都不会有大的缓解，”Rjavinski称。
指标10年期公债 跌1/32，收益率报2.63%，周四尾盘报2.62%，年初该收益率报3%。
五年期公债较30年期公债收益率曲线 趋平至175个基点，稍早升至179基点的两周高位，周一曾触及五年低点165基点。
投资人将关注下周一系列经济数据，包括楼市、制造业、耐用品订单、消费者信心和国内生产总值(GDP)。
美国财政部下周也将发售940亿美元新债，包括周二发售300亿美元两年期公债、周三的350亿美元五年期公债和周四的290亿美元七年期公债。
-----------------------1834 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.464
五年期公债 99-02/32 (-02/32) 1.699
10年期公债 98-29/32 (-01/32) 2.626
30年期公债 98-16/32 (+03/32) 3.456(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选