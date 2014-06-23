美国债市：长债价格受到疲弱的欧元区经济数据提振

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
* 欧元区经济疲弱料拖累全球经济成长
* 交易商摆脱美国制造业和房屋销售数据的影响
* 三年期和五年期公债料易受美国经济成长左右
路透纽约6月23日 - 美国长期公债价格周一上涨，此前欧元区公布的企业活动数据显示，法国和欧元区其他地区成长放缓。
美国公布意外强劲的制造业数据后，公债价格升幅收窄，但纽约尾盘大多出现反弹。指标10年期公债收益率仍牢牢陷于2月来的交投区间内。
“此间市场公债价格上涨，主要因昨晚和周末公布的一些数据有些令人失望，特别是法国的，”ISI Group固定收益策略师Stan Shipley表示。
Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估的53.5，追平预估区间的最低值。
欧洲最大经济体-德国6月PMI由55.6降至54.2，法国指数由49.3降至2月来最低的48.0。
“如果欧洲经济成长无法令人接受，那么中国和世界其他地区的经济成长也不太可能强劲，”Shipley表示，“那么美国看上去就会更具吸引力。”
稍早，在亚洲交易时段，报告显示中国和日本的制造业在6月恢复成长，之前连跌数月。
FTN Financial利率策略师Jim Vogel形容美国公债交易是分段的。较长期公债的买家关注全球事件，而不是显示美国经济成长的数据不断增加。
“我们今天没有因应美国经济数据交投，但我们可能会有滞后反应，”Vogel称，“在我们获得其他更强劲数据后，可能会出现累积的，更强劲反应，特别是如果我们继续看到独栋房屋销售有所改善。这显示楼市出现生机和复苏。”
周一美国公布的数据显示，6月制造业活动强劲扩张，Markit美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至57.5，预估为56.5，且创2010年5月以来最高。5月制造业PMI终值为56.4。
美国另一报告显示，5月成屋销售增幅高于预期。
但Vogel表示，两份报告对美国公债市场的交投影响都不大，三年期和五年期公债对美国经济报告最为敏感。
尾盘，指标10年期公债 升6/32，收益率报2.6025%，上周五报2.612%，今年年初10年期公债收益率报3%。
30年期公债 升17/32，收益率报3.42%，周五尾盘报3.44%。
五年期公债 升1/32，收益率报1.69%，盘中一度低见1.68%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 0.464
五年期公债 99-03/32 (+01/32) 1.696
10年期公债 99-02/32 (+05/32) 2.608
30年期公债 98-31/32 (+13/32) 3.430(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信