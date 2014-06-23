美国债市：长债价格受到疲弱的欧元区经济数据提振

* 欧元区经济疲弱料拖累全球经济成长

* 交易商摆脱美国制造业和房屋销售数据的影响

* 三年期和五年期公债料易受美国经济成长左右

路透纽约6月23日 - 美国长期公债价格周一上涨，此前欧元区公布的企业活动数据显示，法国和欧元区其他地区成长放缓。

美国公布意外强劲的制造业数据后，公债价格升幅收窄，但纽约尾盘大多出现反弹。指标10年期公债收益率仍牢牢陷于2月来的交投区间内。

“此间市场公债价格上涨，主要因昨晚和周末公布的一些数据有些令人失望，特别是法国的，”ISI Group固定收益策略师Stan Shipley表示。

Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8，不及分析师预估的53.5，追平预估区间的最低值。

欧洲最大经济体-德国6月PMI由55.6降至54.2，法国指数由49.3降至2月来最低的48.0。

“如果欧洲经济成长无法令人接受，那么中国和世界其他地区的经济成长也不太可能强劲，”Shipley表示，“那么美国看上去就会更具吸引力。”

稍早，在亚洲交易时段，报告显示中国和日本的制造业在6月恢复成长，之前连跌数月。

FTN Financial利率策略师Jim Vogel形容美国公债交易是分段的。较长期公债的买家关注全球事件，而不是显示美国经济成长的数据不断增加。

“我们今天没有因应美国经济数据交投，但我们可能会有滞后反应，”Vogel称，“在我们获得其他更强劲数据后，可能会出现累积的，更强劲反应，特别是如果我们继续看到独栋房屋销售有所改善。这显示楼市出现生机和复苏。”

周一美国公布的数据显示，6月制造业活动强劲扩张，Markit美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至57.5，预估为56.5，且创2010年5月以来最高。5月制造业PMI终值为56.4。

美国另一报告显示，5月成屋销售增幅高于预期。

但Vogel表示，两份报告对美国公债市场的交投影响都不大，三年期和五年期公债对美国经济报告最为敏感。

尾盘，指标10年期公债 升6/32，收益率报2.6025%，上周五报2.612%，今年年初10年期公债收益率报3%。

30年期公债 升17/32，收益率报3.42%，周五尾盘报3.44%。

五年期公债 升1/32，收益率报1.69%，盘中一度低见1.68%。

-----------------------1828 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 0.464

五年期公债 99-03/32 (+01/32) 1.696

10年期公债 99-02/32 (+05/32) 2.608

30年期公债 98-31/32 (+13/32) 3.430(完)

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