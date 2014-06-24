美国债市：公债价格上涨，因美股走软及伊拉克局势重燃地缘政治忧虑

* 美股走软扶助美国公债表现
* 长债价格涨幅最大
* 两年期公债在标售后持平
路透纽约6月24日 - 美国公债价格周二上涨，美股走软带动投资人转投债市，且伊拉克战乱重燃地缘政治忧虑，提振美债表现。
长债价格涨幅最大，30年期公债 升20/32，收益率报3.41%，周一尾盘报3.46%，30年期公债收益率一度低见3.39%。
“美股小跌，”Scotia Bank美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示，“有消息称伊拉克有空袭。”
稍早伊拉克军方发言人表示，政府已对叙利亚接壤边境武装人员聚集的al-Qaim城镇发动空袭。Qaim医院人员表示，空袭造成17人死亡，52人受伤，但伤亡数据无法获得证实。
美股标普500指数早盘一度创下历史新高，但在午后回吐早盘升幅转跌，道琼工业指数 午后盘中跌0.42%。
美股早盘升势是得益于强于预期的楼市和消费者信心数据。
但显示经济改善的数据对公债价格无甚影响，在美国财政部中午发售300亿美元两年期公债前，公债早盘在清淡交投中上涨。
根据财政部数据，此次公债标售的得标利率为0.511%。
两年期公债 收益率在二级市场报0.456%，当日持稳。
指标10年期公债 升7/32，收益率报2.597%，周一尾盘报2.63%。今年年初该收益率报3%，自2月来一直陷于2.60%附近的区间内。
按季节调整后，4月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.2%，低于分析师预估的上升0.8%。该数据公布后，公债价格扩大升幅。
周一美国公布成屋销售跳涨4.9%后，投资人对美国房价感到乐观。
根据Jefferies LLC货币市场分析师Tom Simons，交易商认为CASE-SHILLER房价数据滞后，且可能是个例外。所以该数据影响打了折扣。
-----------------------1833 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-03/32 (-01/32) 0.326
五年期公债 99-25/32 (-02/32) 1.548
10年期公债 100-02/32 (-03/32) 2.745
30年期公债 98-19/32 (-05/32) 3.704(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 李军; 审校 母红)