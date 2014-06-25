美国债市：公债价格上涨，因美国意外大幅下修首季GDP数据

* 美国首季GDP降幅为五年最大

* 数据令投资人质疑美国经济成长

* 长债涨幅最大

路透纽约6月25日 - 美国公债价格周三上涨，此前政府数据显示美国首季经济表现要比之前计算的差得多。

尽管最近的经济报告显示经济成长稳健，但30年期公债收益率 仍降至3.358%的一周来最低水准，尾盘报3.377%，周二收报3.403%

30年期公债价格上扬17/32，投资人担心伊拉克战乱已经带动了对美国公债的买盘。

指标10年期公债 升8/32，收益率报2.557%，周二尾盘报2.586%。美国下修首季国内生产总值(GDP)数据后，该收益率一度低见2.529%。

“GDP数据比预期要差，这太扎眼了。”DRW Trading策略师Lou Brien表示。

美国商务部公布，首季GDP年率为下滑2.9%，表现为五年最差，上月公布的数据为下滑1.0%.

“这意味着美联储下次将不得不下修对今年经济成长预估。”Brien表示，“这就让他们看上去有点傻了。”

Brien表示，占美国经济活动三分之二强的消费者支出尤其令人担忧。首季仅增长1.0%，原先公布的为增长3.1%。

分析师预计，严寒天气令首季GDP增幅减少了多达1.5个百分点，但政府没有提供天气对经济影响的细节。

Ameriprise Financial Services Inc高级分析师Russell Price表示，修正后的GDP数据同最近制造业、楼市、建筑业、房屋销售和就业数据不符。

美国周三还公布，5月耐用品订单意外下滑，压制了对经济成长正强劲反弹的希望。

另外，美国财政部周三标售350亿美元五年期公债，得标利率为1.670%，根据路透数据，这较标售前的二级市场水准低不到1个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+07/32) 0.484

五年期公债 99-10/32 (+05/32) 1.647

10年期公债 99-17/32 (+09/32) 2.556

30年期公债 99-31/32 (+18/32) 3.377(完)

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