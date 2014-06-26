美国债市：长债收益率触及三周低位，因美国经济数据不佳

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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* 公债价格连升第四日
* 消费者支出数据加重了对复苏的疑虑
* 七年期公债标售得标利率为2.152%
路透纽约6月26日 - 美国公债收益率周四走低，因关注美国经济成长可能放缓的交易商连续第四日推高公债价格。
10年和30年期公债收益率触及三周低位，因本已因周三美国首季GDP数据被大幅下修而倍感意外的投资者，对今日公布的增幅不及预期的消费者支出数据作出反应。
“投资者正在斟酌他们对第三和第四季GDP的预估，”Wilmington Broad Market Bond Fund的联席基金经理Wilmer Stith说，“即便是对于那些持乐观态度的人，首季经济表现就像是在大学的首次考试中得了'F'，加大了提升平均分的难度。”
美国商务部周四公公布，美国5月个人所得较前月增加0.4%(预估为增加0.4%);5月个人支出为增长0.2%(预估为增加0.4%)。美国5月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%。
“仅从表面上看，5月增幅较小，暗示消费者支出将不像人们寄望的那样良好，”Action Economics全球固定收益产品部董事总经理Kim Rupert表示，“如果经济不能在首季萎缩2.9%后迅速反弹，那么，美联储还可能下调对较长期利率的预期。”
D.A.Davidson的首席固定收益策略师Sharon Stark表示，上周初请失业金人口数据也影响债市表现。劳工部公布的数据显示，上周初请失业金人口减少2,000人，经季节性调整后为31.2万人。
初请失业金人口减少表明，近几个月非农就业岗位增幅均在20万之上的趋势可能会持续，将给经济提供足够的成长动能，带动通胀开始攀升。
30年期公债收益率 盘中跌至6月2日来最低3.335%，尾盘收益率报3.3508%，价格上扬19/32。
指标10年期公债价格 上扬10/32，收益率报2.5232%，盘中也触及6月2日来最低2.516%。
Stith称，部分基金经理季度末粉饰账面的买盘也给收益率带来压力，这在短期内可能能弥补银行需求减弱的影响。
Stith称，近几个月加大公债购买力度的银行在周四290亿美元的七年期公债标售中却不见踪影。
周四标售的得标利率为2.152%，周三财政部标售350亿美元五年期公债。
“上一轮五年和七年期公债标售中，银行的需求巨大。本轮的标售需求的确不多，最新一轮涨势能否持续尚有待观望，”Stith说。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.465
五年期公债 99-29/32 (+20/32) 1.648
10年期公债 99-25/32 (+09/32) 2.527
30年期公债 100-15/32 (+19/32) 3.351(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
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