重温稿-美国债市：季末买盘令人失望公债价格转跌，本周上涨

* 季末买盘令人失望

* 美国就业数据公布前，市场料难起波澜

* 上半年长债投资回报最大

路透纽约6月27日 - 美国公债价格周五转跌，本周之前稳步走强，受助于数据显示美国经济成长可能比政策制定者预想的要慢。

根据法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli，周五公债收益率在清淡交投中上涨，部分因交易商获利了结。周一至周四，美国10年期公债收益率大跌约10个基点。

“投资人原本指望月底和季末的需求会强劲得多，”Kohli表示，“在某种程度上，这并没有实现。”

本周稍早，公债价格上涨，因美国大幅下修首季国内生产总值(GDP)，且5月消费者支出的数据也逊于预期。

Kohli称，“过去几天走势主要是因消费者支出疲弱以及GDP数据极度令人失望。”

经济成长放缓的迹象势将巩固美联储将维持超低利率更长时间的希望。

“市场没有接受美联储和知名分析师向我们灌输的下半年经济成长轨迹将加快的观点，”Calvert Investments投资组合经理人Vishal Khanduja表示，“因此收益率回升。”

周五，30年期长债 波动最大，稍早一度跌至3.336%的6月2日来最低水准，尾盘报3.3649%，价格跌12/32。

10年期公债 价格跌2/32，收益率报2.5340%，盘中触及2.507%的低点。

根据对下周一结束的今年上半年初步数据，过去六个月，长债表现不错。

根据巴克莱编撰的指数，上半年美国公债回报为2.65%，20年期或更长年期公债的回报达到13.04%。

Khanduja表示，在下周美国发布月度就业报告前，公债市场交投不太可能找到明确方向。

市场“在消化”最近的经济数据，Khanduja表示，“投资人在寻找更多目前的信息，而不是回顾性的。所以最重要的信息将是下周的就业报告。”

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+) 0.461

五年期公债 99-30/32 (+02/32) 1.636

10年期公债 99-23/32 (-03/32) 2.532

30年期公债 100-07/32 (-12/32) 3.363(完)

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