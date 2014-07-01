美国债市：公债收益率上涨，交易商翘首以盼6月就业报告

* 交易商翘首以盼6月就业报告

* 美国和中国制造业数据拖累公债价格下滑

* 美联储买入29.45亿美元公债

路透纽约7月1日 - 美国公债收益率周二上涨，在周四美国公布非农就业报告前，交易商再度思量对美国公债的多头押注，而中国和美国公布的强劲制造业数据也抑制了对公债的避险买盘。

美国30年期公债收益率触及近一周高位3.4%，因投资人担心若本周稍晚美国政府公布的非农就业数据强于预期，公债多头可能遭遇损失。

“在重大数据公布前，你肯定希望保护获利，特别是如果你今年还有收获，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer表示。他指的是交易商对30年期公债获利了结。

今年长债涨幅最大，巴克莱美国25年期或以上公债指数今年上半年升了13.4%。

根据路透调查，分析师预计周四公布6月非农就业岗位增幅为21.2万，低于5月的21.7万。

尽管即时反应平平，但分析师表示，随着交易日展开，一些强劲的美国和中国制造业数据也压制了对避险公债的需求。

金融数据公司Markit称，美国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至57.3，创2010年5月以来最高，初值为57.5。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月制造业活动增速小幅放缓，但新订单分项指数攀升至六个月最高水平。6月制造业指数为55.3，低于路透访问分析师预期的55.8，5月为55.4。

“看来首季美国经济表现失常，目前正回到正轨，”Wells Fargo Advisors首席固定收益策略师Brian Rehling表示。

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

指标10年期公债 价格跌14/32，收益率报2.57%，周一尾盘报2.52%。美国30年期公债 价格下挫1-3/32，收益率从周一尾盘的3.34%升至3.4%。

美联储周二买入29.45亿美元2020年8月至2021年6月到期的公债，这对公债价格影响不大。

股市上涨也令公债承压，美股标普500指数 盘中创下纪录新高，最新升0.77%。

-----------------------1909 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (-01/32) 0.469

五年期公债 99-27/32 (-05/32) 1.656

10年期公债 99-14/32 (-14/32) 2.567

30年期公债 99-18/32 (-1-04/32) 3.398(完)

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