美国债市：公债收益率上涨，因ADP就业数据预示非农就业报告将强劲

* 美国ADP民间就业报告优于预期

* 美国工厂订单数据逊于预期

* 叶伦预计将维持对通胀温和的立场

* 交易商静待美国非农就业报告

路透纽约7月2日 - 美国公债收益率周三上涨，此前美国公布的民间就业数据强于预期，提升了对周四美国非农就业报告将很强劲的预期。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。

“这是一个无懈可击的好数据--毫无瑕疵，”Credit Agricole Corporate and Investment Bank利率策略部门全球主管David Keeble表示，他的公司在ADP报告公布后将美国6月非农就业岗位增幅预估由22万上调至25万。

根据路透调查，分析师预计美国6月非农就业岗位增幅为21.2万，略低于5月的21.7万增幅。

尽管之后公布的数据显示美国5月工厂订单减少，但避险公债价格仍下跌。美国商务部公布，美国5月工厂订单较上月下降0.5%，预估为回落0.3%。

民间就业岗位增长加速“相比工厂订单略逊于预期的情况而言要重要得多，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。

分析师表示，美联储主席叶伦的讲话对美国公债价格没有明显影响。叶伦在国际货币基金组织(IMF)举办的活动上表示，货币政策作为应对金融稳定风险的工具“有相当的局限性”。

“叶伦的讲话主要是学术性的－没有什么真正的新内容，”法国农业信贷银行的Keeble表示。

指标10年期公债 价格跌16/32，收益率报2.62%，周二尾盘报2.57%，今日盘中该收益率一度触及2.63%的逾一周最高。

美国30年期公债 价格下挫1-5/32，收益率从周二尾盘的3.40%升至3.46%，盘中升至3.47%的约两周最高。

中短期公债收益率也上涨，七年期公债 跌11/32，收益率由2.17%升至2.22%，盘中升至近两周高位2.23%。

美股周三变动不大，强劲的ADP就业报告不足以在非农就业报告公布前带动买盘。标普500指数 微幅收高0.07%。

-----------------------1950 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-02/32) 0.488

五年期公债 99-19/32 (-08/32) 1.709

10年期公债 98-30/32 (-17/32) 2.625

30年期公债 98-13/32 (-1-07/32) 3.461(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]