美国债市：公债收益率小涨，交易商再度思量强劲的美国6月就业报告

* 美国6月非农就业岗位增幅超预期

* 美国失业率触及近六年低点

* 收益率从高位回落，仅小幅上涨

* 欧洲央行总裁德拉吉称利率将保持低位

路透纽约7月3日 - 美国指标公债收益率周四从两个月高位回落，仅小幅上涨，此前交易商再度斟酌强劲的美国6月非农就业报告，并对欧洲央行总裁德拉吉的讲话作出反应。

美国劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。就业岗位增幅连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。

“这是一份异常强劲的报告，”ISI Group固定收益策略部门高级董事总经理Stan Shipley表示。但他称，在周三ADP公布强劲的民间就业报告后，交易商已经对今日的数据有了较高的预期。

分析师还表示，收益率从高位回落，因尚不确定在美联储结束月度购债计划后，美国经济成长是否能达到更强的预期以及受德拉吉的讲话影响。

许多投资人预计美联储将在10月结束大规模购债。德拉吉周四表示，欧元区经济面临的风险意味着将维持低利率一段长时间。

分析师称，德拉吉的讲话刺激对较高收益的美国公债的需求。相比德国10年期公债 目前在1.3%的收益率，美债有收益率优势。

“德拉吉的讲话增强了美国公债相对德债和其他欧洲公债的吸引力，”Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert表示。

美国供应管理协会(ISM)公布，6月服务业活动增长速度小幅放缓，因企业活动下降，但新订单和就业增长加速。ISM公布，6月非制造业指数下降至56.0，低于5月录得56.3的九个月高位，且低于分析师预期的56.3。 该数据对美国公债价格的影响不大。

指标10年期公债 价格跌3/32，收益率报2.64%，周三尾盘报2.63%。

美国30年期公债 价格挫1/32，收益率持稳在周三尾盘的3.47%。

就业数据公布后，美国10年期公债收益率盘中触及两个月高位2.69%，30年期公债收益率也触及两个月高位3.52%。

两年期公债 跌1/32，收益率报0.51%，稍早触及近九个月高位0.53%。

美国股市周四创下数个纪录，道指首次收在17,000点大关以上，道指和标普500指数都是连续第三天刷新收盘纪录，Nasdaq指数则收在2000年来最高收位，且连升第三周。

-----------------------1936 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-02/32) 0.512

五年期公债 99-15/32 (-04/32) 1.740

10年期公债 98-25/32 (-04/32) 2.641

30年期公债 98-08/32 (-02/32) 3.470(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]