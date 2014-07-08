美国债市：公债价格大涨，因股市走低和欧洲数据不佳

* 美国三年期公债标售得标收益率为逾三年来最高

* 德国数据转弱，股市走低刺激公债买盘

* 明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔预计通胀率将保持在2%之下

* 美联储购买10.7亿美元2036-2044年到期公债

路透纽约7月8日 - 美国公债价格周二大涨，因在公司业绩期开锣前股市走低，且海外贸易数据引发对全球经济成长的担忧，促使投资者买入公债。

美国公债收益率连跌第二日，分析师和交易商称，因市场认为上周公布的显示就业岗位大幅增长的6月就业报告尚不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年下半年前升息。

“薪资增长疲弱抵消了就业岗位增长强于预期的影响，因此，数据不会促使美联储提前升息，”Mizuho Securities USA的期货销售部主管Charles Retzky表示。

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，失业率回落令人鼓舞，但在经济实现联储设定的目标前就业市场还有很长的路要走，其中包括2%的通胀目标。他还表示，未来四年平均通胀率可能处于2%之下。

他对通胀温和的立场扶助债市保持涨势，打压较长期公债收益率在周四触及两个月峰值后进一步回落。当日，在就业数据公布后，公债价格应声走低。

指标10年期公债收益率 尾盘报2.565%，较周一尾盘回落5个基点。30年期公债收益率 下跌近6个基点，报3.380%。

美股周二走低，标普500指数 下跌0.7%。

海外投资者对收益率较高的美国公债的需求也打压美国公债收益率走低，因德国经济数据令人失望，提振欧洲央行将采取量化宽松举措，并降息以刺激区内经济成长的预期。

英国制造业产出意外回落引发市场预期英国央行可能推迟在明年初升息的计划，导致英债收益率 走低。

“美债今日的走势部分受欧洲市场的影响，”LPL Financial的首席市场策略师Jeffrey Kleintop在有记者在场的演示中表示。他还指出，近期欧洲数据令人失望，可能扶助限制美国公债收益率大幅攀升。

欧元区最大经济体德国今日稍早公布的数据显示，5月进出口降幅超预期。英国数据显示，该国5月工厂产出录得去年1月以来最大月度降幅。

今日进行的270亿美元三年期公债标售的得标收益率为0.992%，为逾三年来最高，同样受到公债市场涨势影响。本周财政部将标售610亿美元公债。

另外，美联储周二购买10.67亿美元2036-2043年到期的公债，7月计划购买190亿美元公债。(完)

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (+01/32) 0.508

五年期公债 99-21/32 (+05/32) 1.699

10年期公债 99-14/32 (+15/32) 2.565

30年期公债 99-28/32 (+1-02/32) 3.382(完)

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