美国债市：公债市场在窄幅区间持稳，联储主席叶伦传递出政策稳定讯息

路透纽约7月15日 - 美国公债市场周二在窄幅区间内交投，消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话。叶伦称美国经济复苏仍不完全，通胀加速的初步迹象尚不足以加快预期中的升息。

叶伦在美国参议院金融委员会的证词对市场走势影响不大，公债价格在开盘水准上下几个点位波动，反映市场认为联储宽松货币政策立场不会改变。

尽管近期就业报告强劲以及其他迹象显示经济持续复苏，但叶伦强调在薪资开始上升以及灰心的工人回到就业人口之前，她不能下经济已经复苏的结论。

“一个微小的变化是她承认就业市场表现比预期好。这不是基调变得更为强硬，但是认识到就业市场数据要比在6月会议上他们预期的更好。”巴克莱通胀市场策略部门全球主管Michael Pond表示。

“我们认为随着时间就业市场数据将继续改善，薪资将上升，令美联储开始收紧政策周期，市场利率将随之上涨。但在美联储承认薪资上升前，市场将只会慢慢的上调利率。”Pond称。

在叶伦作证前，美国公布数据显示6月零售销售增幅小于预期。叶伦周三还将在美国众议院金融服务委员会连续第二日国会作证。

6月零售销售数据包括汽车经销商销售意外下滑，但这不足以影响经济正处于复苏的概念。

美国商务部公布，6月零售销售增长0.2%，5月数据被上修至成长0.5%，路透访查的分析师原本预计6月零售销售增长0.6%。

指标10年期公债 收益率持稳在2.55%，30年期公债 价格升6/32，收益率降至3.36%。

但叶伦的讲话的确给股市部分板块带来冲击，她表示对美国证券市场的部分领域感到不安，意外点明生物科技股和社交媒体股估值“过度”。 (完)

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