美国债市：10年期公债收益率小跌，陷于区间交投

* 公债价格反弹，收益率下滑

* 美联储主席叶伦在国会为美联储政策辩护，坚持宽松政策立场

* 地缘政治紧张局势避免公债遭抛售

路透纽约7月16日 - 美国指标10年期公债收益率周三小跌，从稍早升势中回落。此前数据显示美国经济根基扎实，一度提振公债收益率。

美国公布6月生产者物价指数(PPI)高于预期，但6月工业生产增幅不及预期。

“市场没有因应数据升降。公债价格上涨，很好的消化了美联储消息，”CRT Capital Group公债策略部门主管David Ader表示。“美联储对通胀态度温和，叶伦给了我们一些政策前景的大致轮廓。根据我们当前获得的有关美联储的信息，我们目前预计联储将在18个月后开始收紧政策。”

今日稍早美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会讲话，基本上重复了昨日在参议院金融委员会的证词。

叶伦坚持了她的观点，即尽管经济正在复苏，美国仍需要宽松货币政策。

指标10年期公债 升4/32，收益率在午后降至2.53%，30年期长债 升13/32，收益率降至3.34%。

美国劳工部周三公布，6月PPI增长0.4%，逆转了5月下滑0.2%的势头。路透访查的分析师原本预估为增长0.2%。

美国还公布6月工业生产增加0.2%，另一项数据显示，NAHB/Wells Fargo楼市指数7月攀升至53，为六个月来最高，进一步显示经济稳步改善。

投资人担心中东紧张局势以及围绕葡萄牙最大上市银行－圣灵银行 的不确定性给美国公债带来一些支撑。

以色列周三敦促对加沙地带多个地区进行疏散，令逾10万民众有家难回，在因应埃及建议暂时停火未能令巴勒斯坦人停止火箭袭击后，以色列威胁将采取地面行动。

葡萄牙公债收益率周三下滑，投资者更为乐观地认为圣灵银行(BES有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (-01/32) 0.488

五年期公债 99-21/32 (-01/32) 1.698

10年期公债 99-23/32 (+05/32) 2.532

30年期公债 100-19/32 (+14/32) 3.344(完)

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