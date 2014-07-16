美国债市：10年期公债收益率小跌，陷于区间交投

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
* 公债价格反弹，收益率下滑
* 美联储主席叶伦在国会为美联储政策辩护，坚持宽松政策立场
* 地缘政治紧张局势避免公债遭抛售
路透纽约7月16日 - 美国指标10年期公债收益率周三小跌，从稍早升势中回落。此前数据显示美国经济根基扎实，一度提振公债收益率。
美国公布6月生产者物价指数(PPI)高于预期，但6月工业生产增幅不及预期。
“市场没有因应数据升降。公债价格上涨，很好的消化了美联储消息，”CRT Capital Group公债策略部门主管David Ader表示。“美联储对通胀态度温和，叶伦给了我们一些政策前景的大致轮廓。根据我们当前获得的有关美联储的信息，我们目前预计联储将在18个月后开始收紧政策。”
今日稍早美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会讲话，基本上重复了昨日在参议院金融委员会的证词。
叶伦坚持了她的观点，即尽管经济正在复苏，美国仍需要宽松货币政策。
指标10年期公债 升4/32，收益率在午后降至2.53%，30年期长债 升13/32，收益率降至3.34%。
美国劳工部周三公布，6月PPI增长0.4%，逆转了5月下滑0.2%的势头。路透访查的分析师原本预估为增长0.2%。
美国还公布6月工业生产增加0.2%，另一项数据显示，NAHB/Wells Fargo楼市指数7月攀升至53，为六个月来最高，进一步显示经济稳步改善。
投资人担心中东紧张局势以及围绕葡萄牙最大上市银行－圣灵银行 的不确定性给美国公债带来一些支撑。
以色列周三敦促对加沙地带多个地区进行疏散，令逾10万民众有家难回，在因应埃及建议暂时停火未能令巴勒斯坦人停止火箭袭击后，以色列威胁将采取地面行动。
葡萄牙公债收益率周三下滑，投资者更为乐观地认为圣灵银行(BES有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-01/32 (-01/32) 0.488
五年期公债 99-21/32 (-01/32) 1.698
10年期公债 99-23/32 (+05/32) 2.532
30年期公债 100-19/32 (+14/32) 3.344(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA- 4/24-4/28 东兴证券 工业投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保) ========================================================================================= 新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿记建档 5.35% AA