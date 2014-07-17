美国债市：马来西亚客机在乌克兰东部被击落后，美国公债获避险买盘提振

路透基点：民生金融租赁三年期贷款融资规模增至3.35亿美元--TRLPC
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透纽约7月17日 - 美国公债价格周四上涨，在消息称一马来西亚客机在乌克兰东部政府和亲俄叛军冲突地区坠毁后，投资人寻求避险。
根据路透数据，公债价格上涨，拖累指标10年期公债收益率创下2月初来最大单日跌幅。
俄罗斯－乌克兰冲突双方都否认是他们所为。如果证实是导弹袭击，这将是为控制该乌克兰地区愈发激烈的战斗所牵连出的严重伤害。
昨日美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。
“这令市场大感意外，”嘉信理财(Charles Schwab)固定收益策略师Kathy Jones谈及马来西亚客机坠毁时表示。
“美国刚宣布了进一步制裁...还不知道后果是什么，现在又发生了这个，就算现在你那么想冒险，你可能都要有所收敛。”她表示。
尾盘消息称以色列在加沙发动地面进攻，公债进一步上涨。
纽约尾盘，10年期公债 收益率创下五个半月最大单日跌幅，降至5月中来最低的2.4490%，公债价格升20/32。
30年期公债 升约1-1/2个大点，收益率降至3.2660%，追平5月29日所触的去年6月来最低水准。
在乌克兰和以色列地缘政治紧张局势升温前，美国公债已经走强。
美国公布的6月房屋开工数据令人失望，巩固了美国将在明年很长时间内维持宽松货币政策的观点后，美国公债开始升势。
“房屋开工数据令我们惊醒，楼市反弹已经停滞。这是对地产业整体销售放缓的回应。放贷标准收紧也令买家减少。”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis表示。
楼市数据同显示就业市场改善的报告形成对比。美国劳工部公布，上周初请失业金人数意外减少3,000，经季节调整为30.2万。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，由于在一般联贷阶段获得热烈响应，民生金融租赁的三年期到期一次性偿还贷款筹资额从2亿美元提高到了3.35亿美元。
路透4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼 簿记行星展银行为国动网络通信集团(简称：国动集团)重新启动了一笔3 亿元人民币(4,360万美元)三年定期贷款。国动集团是中国民营通信基础 设施服务供应商，去年因为未能及时提供经审计的财务资料等原因，未能 完成这笔贷款的筹集。 这次金额从去年7月的贷款目标3.5亿元人民币下调。这笔贷款是国动 集团计划一共融资10亿人民币的第一阶段。所获融资将用于营运资金及资 本支出。 一名消息人士表示，重新启动的贷款利率较高，但费用较低，结果综 合收益与去年那次差不多。 这次贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的115%，去年3.5亿元贷 款计划则为110%。 承诺1.5亿人民币以上的银行获得主办行头衔，前端费75个基点，而 去年的条件是承诺2亿人民币以上的前端费是150个基点。承诺8,000万至1 .4亿人民币的银行获得安排行头衔，前端费70个基点；承诺5,000-7,000 万人民币的银行为高级经理行，前端费26个基点。 在5月8日前承
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。