版本:
中国
债券 | 2014年 7月 18日 星期五 05:36 BJT

美国债市：马来西亚客机在乌克兰东部被击落后，美国公债获避险买盘提振

路透纽约7月17日 - 美国公债价格周四上涨，在消息称一马来西亚客机在乌克兰东部政府和亲俄叛军冲突地区坠毁后，投资人寻求避险。

根据路透数据，公债价格上涨，拖累指标10年期公债收益率创下2月初来最大单日跌幅。

俄罗斯－乌克兰冲突双方都否认是他们所为。如果证实是导弹袭击，这将是为控制该乌克兰地区愈发激烈的战斗所牵连出的严重伤害。

昨日美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由，对俄罗斯实施迄今最严厉的制裁措施，目标对准与俄罗斯总统普京关系最密切的企业，以打击普京权力基础的核心。

“这令市场大感意外，”嘉信理财(Charles Schwab)固定收益策略师Kathy Jones谈及马来西亚客机坠毁时表示。

“美国刚宣布了进一步制裁...还不知道后果是什么，现在又发生了这个，就算现在你那么想冒险，你可能都要有所收敛。”她表示。

尾盘消息称以色列在加沙发动地面进攻，公债进一步上涨。

纽约尾盘，10年期公债 收益率创下五个半月最大单日跌幅，降至5月中来最低的2.4490%，公债价格升20/32。

30年期公债 升约1-1/2个大点，收益率降至3.2660%，追平5月29日所触的去年6月来最低水准。

在乌克兰和以色列地缘政治紧张局势升温前，美国公债已经走强。

美国公布的6月房屋开工数据令人失望，巩固了美国将在明年很长时间内维持宽松货币政策的观点后，美国公债开始升势。

“房屋开工数据令我们惊醒，楼市反弹已经停滞。这是对地产业整体销售放缓的回应。放贷标准收紧也令买家减少。”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

楼市数据同显示就业市场改善的报告形成对比。美国劳工部公布，上周初请失业金人数意外减少3,000，经季节调整为30.2万。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐